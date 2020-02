Tiết lộ 'sốc' của giới trẻ Việt về cuộc sống tại Trung Quốc giữa tâm dịch viêm phổi Vũ Hán

Dẫn theo thông tin trên Thanh Niên, anh Trần Tuấn Minh, du học sinh Việt tại Học viện Kinh tế Giang Tô (TP.Nam Kinh, Trung Quốc), tại ký túc xá của trường hiện có khoảng 40 người đang lưu trú. Trong số đó, có khoảng 6 người Việt Nam và hơn phân nửa sinh viên nơi đây đều có nguyện vọng ở lại để đề phòng mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Các du học sinh chỉ sống quanh quẩn trong kí túc xá (Ảnh: Thanh Niên)

Anh Minh thông tin: "Hiện Học viện Kinh tế Giang Tô đã tiến hành cách ly 2 vòng, một vòng ở cổng trường, một vòng ở ký túc xá của sinh viên. “Toàn bộ sinh viên còn lưu lại ở ký túc xá đều không được ra khỏi khu vực này, bảo vệ cũng đã căng dây phong tỏa từ nhiều ngày nay. Trường sẽ tiếp tế thêm rau củ, sữa trứng. Mỗi ngày, ký túc xá sẽ có người tới phun khử trùng toàn bộ hành lang và các phòng, nhân viên của trường cũng đi đo thân nhiệt của từng người, cấp phát thêm nước rửa tay. Việc đi lại giữa các phòng, các tầng trong ký túc xá này cũng bị hạn chế".

Theo lời Minh, được biết, nhà trường cũng đã có biện pháp hỗ trợ sinh viên trong thời gian này, như cấp cho mỗi người 20 kg gạo và 5 lít dầu ăn, những ngày gần đây trường còn cung cấp thêm một ít rau củ, thịt cho sinh viên.

Minh dự định từ trước Tết, khi dịch bệnh chưa bùng phát, sẽ ở lại để học ôn cho kì thi sắp tới. Tuy nhiên, hiện nay, muốn về được Việt Nam, anh và mọi người sẽ phải di chuyển bằng các phương tiện công cộng, tập trung về Thượng Hải để được sắp xếp về nước.



Tuy nhiên, anh Minh tâm sự: “Để về Việt Nam mình cũng phải di chuyển bằng tàu điện hoặc các phương tiện khác lên Thượng Hải, rồi mới bay về TP.HCM. Trên các chuyến bay (sẽ có nhiều người khác đi từ vùng dịch về), mình sợ trong lúc di chuyển nguy cơ lây nhiễm cũng cao hơn nên mình sẽ ở lại trường chờ qua mùa dịch”.

Hiện giờ, cuộc sống của anh bây giờ chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường, gần như không ra ngoài trừ khi đi nhận thực phẩm.

Khu vực trường học bị phong tỏa (Ảnh: Thanh Niên)





Cùng trong hoàn cảnh như Minh, cô bạn Thiên Ngân,du học sinh Trường ĐH Sư phạm Thiên Tân, cũng cho biết từ nhiều ngày nay trường yêu cầu những sinh viên đang lưu trú tại ký túc xá không được ra ngoài để đối phó với virus corona. Các sinh viên trong kí túc được nhà trường cấp phát lương thực miễn phí, gồm bánh và nước, đồng thời còn có cả sách vở, phục vụ việc học.

Đối với anh Nguyễn Thành, đang làm việc tại tỉnh Quảng Tây, dù cho chỗ làm của anh cách khá xa trung tâm dịch bệnh Vũ Hán cũng cho biết, cuộc sống “gần như bị cô lập”.Tuy tỉnh này chưa bị phong tỏa, nhưng hầu hết các siêu thị lớn, nhỏ, các trung tâm, hàng quán,... đã đóng cửa. Anh Thành thông tin thêm, hiện nay các phương tiện đã hạn chế đi lại. Với tình hình này, nếu về Việt Nam thì cũng phải cách ly, sau khi quay trở lại nơi đây làm việc cũng sẽ gặp khó khăn và thêm tốn kém. Do đó, anh Thành chọn cách ở lại, chờ dịch bệnh được kiểm soát.

Cuộc sống của những người dân tại Vũ Hán đều bị đảo lộn

Do đó, cuộc sống của anh và một số người ở đây thường ngày chỉ quanh quẩn việc cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, sau đó ăn tạm những thực phẩm nhanh cho qua ngày.





Còn chị N.N, ở tỉnh Hồ Bắc, lo lắng, bởi chính quyền hạn chế người dân ra đường. Cứ mỗi buổi sáng đều có người phun thuốc khử khuẩn. "Gần chỗ mình trọ đã có 4 người lây nhiễm nên mấy ngày nay mình hoang mang lắm”, chị hoang mang,

Đã nhiều ngày nay, kể từ khi tỉnh Hồ Bắc bị phong tỏa, nguông thực phẩm hàng ngày của chị là mì tôm, thỉnh thoảng chị lại nấu cơm trắng ăn với nước mắm khi tất cả hàng quán, chợ, siêu thị… ở đây đều đã đóng cửa.

Cuộc sống của người dân Vũ Hán sau lệnh phong tỏa