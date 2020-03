Tiết lộ sự thật sốc về bức ảnh bác sĩ chống dịch COVID-19 đứng ngoài cổng nhìn vợ con lần cuối

Gần đây, cư dân mạng Việt Nam, Indonesia và nhiều quốc gia khác lan truyền bức ảnh và câu chuyện xúc động về cuộc gặp mặt cuối cùng của một bác sĩ với vợ con trước khi qua đời vì căn bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19).

Bức ảnh được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội thời gian qua.

Kể từ khi được đăng tải lên mạng xã hội, bức ảnh và câu chuyện trên đã gây xúc động mạnh và được chia sẻ chóng mặt. Hàng chục ngàn người từ nhiều quốc gia đã bình luận về bức ảnh này, bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ với người thân của người bác sĩ quá cố, đồng thời ca ngợi những sự hy sinh thầm lặng của các bác sĩ tuyến đầu trong bối cảnh cả thế giới đang căng mình chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, mới đây, trang tin tức Suara của (Indonesia) đã đăng tải bài đính chính về bức ảnh khiến hàng chục nghìn người rơi nước mắt này. Theo đó, bức ảnh và câu chuyện xúc động không phản ánh đúng sự thật mà chỉ là sản phẩm tưởng tượng.

"Tôi xác nhận rằng bức ảnh là của anh họ tôi. Nhưng anh ấy không phải là bác sĩ Hadio, người đã tử vong. Tôi mong mọi người hãy kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ bất cứ điều gì", Ahmad Effendy nói.

Chủ nhân thực sự của bức ảnh là một người Malaysia.

Về bác sĩ Hadio Ali - nhân vật trong câu chuyện sai sự thật, theo tờ Jakarta Globe ngày 22/3, bác sĩ này có tên trong danh sách 6 bác sĩ đã tử vong vì COVID-19 do Hiệp hội bác sĩ Indonesia (IDI) công bố.

Ngoài bác sĩ Hadio Ali, còn có 5 bác sĩ tuyến đầu chống dịch ở Indonesia đã tử vong vì COVID-19 theo công bố trên, gồm: bác sĩ Laurentius P. ở Đông Jakarta; bác sĩ Djoko Judodjoko ở Bogor, Tây Java; bác sĩ Adi Mirsaputra ở Bekasi, Tây Java; bác sĩ Ucok Martin ở Medan, Bắc Sumatra và bác sĩ Toni Daniel Silitonga ở Bandung, Tây Java.

"Chính phủ vô cùng đau buồn khi thông báo rằng một số nhân viên y tế đã trở thành nạn nhân của dịch Covid-19. Chúng tôi vô cùng thương tiếc về sự ra đi của họ. Chúng tôi rất trân trọng sự cống hiến và đóng góp của họ cho đất nước", ông Ach Achmad Yurianto, phát ngôn viên của chính phủ Indonesia, cho biết.

