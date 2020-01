Tiết lộ tất tần tật điều bí ẩn của bản thân thông qua đôi mắt

Trước đó, Shakespeare từng đưa ra tuyên bố ẩn dụ nổi tiếng cho rằng, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Thời gian sau, nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Orebro ở Thụy Điển theo dõi 428 cá nhân bên cạnh đặc điểm tính cách để kiểm tra xem, đôi mắt có phản ánh tính cách của họ hay không. Họ đã kiểm tra các mẫu mắt và sự co thắt của các đường khi đồng tử giãn theo đường cong của mống mắt.



Ảnh minh họa.

Các nhà nghiên cứu cho rằng cả tính cách và cấu trúc mắt có liên quan đến thùy trán của não chịu trách nhiệm hình thành tính cách của chúng ta.



Màu mắt



Những người có đôi mắt nâu lớn là những nhà lãnh đạo bẩm sinh và là những cá nhân có trí thông minh cao. Những người có đôi mắt nâu cực kỳ tối là người hướng nội, bí ẩn và đầy rẫy những bí mật.



Những người có đôi mắt sẫm màu là người sống nội tâm và bí ẩn, trong khi những người có đôi mắt sáng hơn được cho là hướng ngoại và hòa đồng hơn.



Hình dạng mắt



Những người có đôi mắt to luôn mở rộng có xu hướng biểu lộ cảm xúc và sống tình cảm hơn trong cuộc sống cá nhân. Họ rất có định hướng, thích phân tích chi tiết và là rất thận trọng.



Những người có đôi mắt to thông thường có xu hướng cởi mở, thông minh và thân thiện.



Những người có đôi mắt nhỏ và rộng, điều đó có nghĩa là họ là người cầu toàn.



Những người có đôi mắt sâu có xu hướng bí ẩn, quan sát và tiềm ẩn cảm xúc dữ dội.



Đôi mắt hình quả hạnh truyền đạt niềm đam mê và sự lãng mạn trong khi những người có đôi mắt gần gũi, thân thiện có xu hướng là những cá nhân mạnh mẽ và bền bỉ.



Your browser does not support HTML5 video.

Chiều dài ngón tay có thể nói lên điều gì về tính cách bạn? Nguồn: Khám phá bí ẩn.