Tiêu chảy khi mang thai có nguy hiểm không và cách nào phòng ngừa?

Đau bụng tiêu chảy vốn gây nhiều phiền toái, khó chịu. Nếu bị tiêu chảy khi mang thai khó tránh khỏi nguy cơ ảnh hưởng tới thai nhi.

Bà bầu bị tiêu chảy do đâu?



Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tiêu chảy là do ăn uống. Trong thời gian mang thai, sức đề kháng của bà bầu suy giảm kéo theo sự giảm sút về ăn uống và hệ tiêu hóa có vẻ kém đi.



Nếu không chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm, bà bầu có thể ăn phải những thực phẩm ôi thiu, nhiễm khuẩn hoặc thực phẩm chưa ôi thỉu nhưng không được bảo quản tốt, vi khuẩn đã xâm nhập gây biến chất. Nếu ăn phải, hệ tiêu hóa kém không đủ sức chống lại các vi khuẩn có hại, chị em dễ bị "tào tháo đuổi".







Một số trường hợp dù ăn uống hợp vệ sinh nhưng bà bầu vẫn bị tiêu chảy. Điều này có thể do thực phẩm chứa một số thành phần không phù hợp gây dị ứng hoặc cách kết hợp sai một số loại thực phẩm với nhau. Ví dụ, người bị Một số trường hợp dù ăn uống hợp vệ sinh nhưng bà bầu vẫn bị tiêu chảy. Điều này có thể do thực phẩm chứa một số thành phần không phù hợp gây dị ứng hoặc cách kết hợp sai một số loại thực phẩm với nhau. Ví dụ, người bị Dị ứng với sữa tươi cứ hễ ăn sữa tươi vào là đau bụng, tiêu chảy, khó tiêu.



Tiêu chảy có thể do ăn quá nhiều đồ lạ kết hợp với chất đạm, chất béo làm gánh nặng cho hệ tiêu hóa, không thể hấp thụ được nên phải tống ra thành tình trạng tiêu chảy.



Phổ biến nhất tiêu chảy thường do nhiễm một số loại vi khuẩn virus như: virus Rota, Cyptomegalo. Một số động vật ký sinh Giardia, Cryptosporidium và Entamoeba histolytica.



Ngoài ra, bà bầu mắc một số bệnh tiêu hóa như bệnh Crohn, viêm Ngoài ra, bà bầu mắc một số bệnh tiêu hóa như bệnh Crohn, viêm dạ dày cũng gây ra chứng tiêu chảy hoặc dung nạp quá nhiều ăn những loại hoa quả có nước nhiều như dưa hấu, các loại rau cải... Quá nhiều thực phẩm chứa nhiều nước nạp vào cơ thể gây tình trạng phân lỏng.





Tiêu chảy khi mang thai có nguy hiểm không?



Tiêu chảy khi mang thai có thể kéo dài từ 1-10 ngày tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Nếu tiêu chảy mức độ nặng, bà bầu bị mất nước nhiều có thể ảnh hưởng đến Tiêu chảy khi mang thai có thể kéo dài từ 1-10 ngày tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Nếu tiêu chảy mức độ nặng, bà bầu bị mất nước nhiều có thể ảnh hưởng đến Sức Khỏe của cả mẹ và em bé. Các triệu chứng thường gặp đó là đau bụng vùng quanh rốn, có khi đau dữ dội hoặc đau như mót đi ngoài. Đi ngoài phân lỏng, đi tiêu nhiều dễ dẫn tới tình trạng nôn mửa.



Nguy hiểm nhất là tiêu chảy do vi khuẩn tả, do Rotavirus, có thể khiến bà bầu đi tiêu, nôn mửa nhiều lần tới mức kiệt sức, suy sụp rất nhanh. Tiêu chảy khi mang thai nguy hiểm hơn ở người bình thường bởi các cơn đau ổ bụng sẽ kích thích co bíp tử cung, ảnh hưởng tới mức độ bám của nhau thai, đe dọa tính mạng thai nhi.



Thông thường, phụ nữ mang thai có sức đề kháng kém hơn nên bị tiêu chảy cũng nặng hơn và nguy hiểm hơn. Bà bầu bị tiêu chảy có thể khiến thai nhi bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển, nhẹ cân hoặc thai chết lưu.



Bà bầu bị tiêu chảy trong 3 tháng đầu có sao không?



3 tháng đầu thai kỳ là giai đoạn cực kỳ nhạy cảm và quan trọng với sự phát triển thai nhi. Nhiều bà bầu quan tâm bị tiêu chảy trong 3 tháng đầu thai kỳ có nguy hiểm không.



Các bác sĩ khuyến cáo, bà bầu có thể bị đau bụng tiêu chảy ở bất cứ giai đoạn nào của thai kỳ và dù ở giai đoạn nào cũng có thể gây nguy hiểm. Nếu đau bụng và chỉ buồn đi ngoài ở mức độ nhẹ thì chỉ cần oresol, bù nước là có thể tự khỏi. Nếu bà bầu bị tiêu chảy nặng đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ nên đi khám càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc tránh hậu quả khôn lường.



Do đó, khi có các biểu hiện đau bụng bất thường, buồn đi ngoài, đi ngoài phân lỏng nhiều lần bà bầu nên đi khám. Nếu tiêu chảy nặng cần bù nước và chất điện giải bằng việc uống nhiều nước (nước trái cây, nước oresol). Không để mất nước quá lâu ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và bé.



Bà bầu bị tiêu chảy nên ăn gì?



Bà bầu hoàn toàn có thể phòng ngừa nguy cơ bị tiêu chảy nhờ chú ý chế độ ăn uống hàng ngày.

Khi bị tiêu chảy, bà bầu nên uống nhiều nước, nên tránh các loại nước hoa quả quá ngọt, nước ngọt có gas.



Đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh: ăn chín uống sôi, bà bầu không nên ăn rau sống, không ăn đồ sống tái như tiết canh, gỏi, thịt tái... Hạn chế ăn hàng quán khi không thật sự tin tưởng.



Tránh nạp quá nhiều nhóm thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm giàu gia vị hay chứa quá nhiều chất béo, chất đạm trong một bữa.



Hạn chế những loại thực phẩm tanh như hải sản, cá biển, tôm, ốc hay bất cứ thực phẩm từng khiến mẹ bầu bị đau bụng, tiêu chảy.



Thay vào đó, nên ăn các loại thực phẩm như: bánh mì nướng, nước sốt táo, bánh quy, mì... Các loại hoa quả như: chuối, cà rốt nấu chín, bí nấu chín, cháo và bột yến mạch. Những thực phẩm này đặc biệt tốt cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu. Nên ăn nhiều sữa chua bởi chúng chứa nhiều lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa, giúp đẩy lùi tiêu chảy.



Thực phẩm làm giảm triệu chứng tiêu chảy. Video: VTC

Hà Ly (t/h)