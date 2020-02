Người bệnh tiểu đường ăn dưa hấu theo cách này chẳng lo ảnh hưởng đường huyết

Quả dưa hấu chứa 90% là nước và đa dạng các loại vitamin cùng khoáng chất. Dưa hấu có vị ngọt vậy người bệnh tiểu đường có được ăn dưa hấu không, ăn dưa hấu như thế nào để đường huyết không tăng vọt.

Giá trị dinh dưỡng của dưa hấu



Theo chuyên trang Healthline, dưa hấu là loại quả mọng nước, giàu dinh dưỡng nhưng lại rất ít calo.



Bù nước cao



90% quả dưa hấu là nước nên vì sao bạn có cảm giác nhanh no khi ăn dưa hấu. Lượng chất xơ dồi dào của loại quả này cung cấp năng lượng cho cơ thể, chống mất nước và giải khát tuyệt vời cho ngày hè.



Ít đường lại giàu dinh dưỡng



Dưa hấu rất giàu vitamin bao gồm: vitamin C, vitamin A, kali, magie và các vitamin B1, B5, B6. Vitamin C giữ vai trò hình thành collagen, protein giúp da khỏe mạnh và tăng cường thị lực.



Đặc biệt, dưa hấu là loại trái cây chứa lượng calo thấp và lượng đường cũng ít hơn các loại quả nhiệt đới khác.



Chống oxy hóa mạnh, ngừa ung thư



Dưa hấu rất giàu hàm lượng lycopene, cucurbitacin E. Trong số này lycopene là một chất Dưa hấu rất giàu hàm lượng lycopene, cucurbitacin E. Trong số này lycopene là một chất chống oxy hóa mạnh, ngăn ngừa các gốc tự do đồng thời cải thiện hệ thống miễn dịch. Lycopene còn có lợi cho sức khỏe của não, giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Lycopene có thể giúp giảm cholesterol và giảm huyết áp, giảm cholesterol, bảo vệ Sức Khỏe tim mạch.



Còn Cucurbitacin E chống oxy hóa và chống viêm hiệu quả, ngăn ngừa gây ra viêm nhiễm trong cơ thể. Mặt khác, cucurbitacin E đã được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của khối u.



Tốt cho da và tóc



Lượng vitamin A và C dồi dào trong dưa hấu giúp cơ thể tạo ra collagen rất cần thiết cho sự tái tạo da và tóc. Ngoài ra, thành phần lycopene và beta-carotene trong quả dưa cũng giúp chống lại tia UV, ngăn cháy nắng và ung thư da.



Tiểu đường có được ăn dưa hấu không



Theo các chuyên gia, bất kỳ loại trái cây nào có chỉ số đường huyết (GI) trên 70 đều không tốt cho người bệnh tiểu đường. Trong khi đó chỉ số GI của dưa hấu là 72, có thể ảnh hưởng tới mức đường huyết.



Mặt khác, dưa hấu chứa khoảng 14g carb nhiều hơn mức cần thiết với người bệnh tiểu đường. Để duy trì đường huyết trong tầm kiểm soát, người bệnh cần ăn 40-60g carb mỗi bữa trong ngày. Ăn dưa hấu với lượng carb ít hơn hay nhiều hơn đều gây mất cân bằng đường huyết.



Người bệnh tiểu đường ăn dưa hấu thế nào cho đúng



Dù có chỉ số đường huyết vượt mức cho phép nhưng không có nghĩa là người bệnh tiểu đường phải kiêng hoàn toàn dưa hấu. Các chuyên gia đã chỉ ra, người tiểu đường có thể ăn dưa hấu nếu kết hợp với các thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Sự kết hợp này sẽ giúp ổn định đường huyết.

Cụ thể, một cốc dưa hấu chứa gần 12g đường, 55 calo và 14g carb. Người bệnh hãy ăn dưa hấu với bột yến mạch hoặc sữa chua không đường. Hoặc kết hợp dưa hấu với chất béo hoặc chất đạm lành mạnh như các loại hạt... để ổn định đường huyết.



Lợi ích của trái dưa hấu. Video: HanoiTV

Hà Ly (t/h)