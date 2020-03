Ăn khoai lang đúng cách có tác dụng chẳng kém thuốc trị bệnh tiểu đường

Theo các chuyên gia, quan niệm ăn khoai lang chứa nhiều tinh bột khiến đường huyết tăng cao là sai lầm. Dưới đây là những lý do người tiểu đường nên ăn khoai lang và ăn như thế nào để có tác dụng tốt nhất.



Khoai lang có tốt hơn cơm gạo?



Ăn khoai lang so với các loại ngũ cốc khác có cảm giác no lâu hơn nhưng tạo ra nhiệt lượng thấp hơn. Với phương pháp nấu chín thích hợp, ăn khoai có lợi cho việc giảm lượng chất béo, ngăn ngừa béo phì cũng như các loại bệnh mãn tính khác nhau.



Khoai lang chứa nhiều khoáng chất như canxi, magiê, sắt, kali, phốt pho và silicon thậm chí là nhiều hơn rau quả. Hàm lượng Khoai lang chứa nhiều khoáng chất như canxi, magiê, sắt, kali, phốt pho và silicon thậm chí là nhiều hơn rau quả. Hàm lượng Vitamin C trong khoai có thể tương đương với các loại rau lá, gấp 6 đến 20 lần so với táo và nho. Trong khi hàm lượng vitamin B1 và ​​vitamin B2 gấp 6 đến 10 lần so với gạo trắng tinh chế.



Khoai lang rất giàu carotene, tương đương với một số loại rau và trái cây. Cùng với vitamin C, carotene là những chất Khoai lang rất giàu carotene, tương đương với một số loại rau và trái cây. Cùng với vitamin C, carotene là những chất chống oxy hóa rất hiệu quả.



Khoai lang giàu chất xơ hơn nhiều loại ngũ cốc thô. Chất xơ có thể hấp thụ nước, kích thích hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.



Tiểu đường có được ăn khoai lang không?



Trong khi nhiều người bệnh lo ngại ăn khoai lang chứa nhiều tinh bột làm tăng đường huyết thì các nhà khoa học đã chứng minh ăn khoai lang có lợi cho người tiểu đường.



Bệnh tiểu đường xảy ra khi cơ thể sản sinh insulin một cách bất thường và không sử dụng insulin tốt gây ra nhiều biến chứng.



Bệnh tiểu đường quá phổ biến trong cuộc sống hiện đại nhưng đến nay vẫn chưa có thuốc chữa. Người ta chỉ tập trung kiểm soát đường huyết để tránh các biến chứng nguy hiểm do tăng đường huyết gây ra.



Nhiều nghiên cứu mới đây chứng minh, sử dụng khoai lang đúng cách có tác dụng như thuốc trị bệnh tiểu đường. Người bệnh tiểu đường hoàn toàn có thể yên tâm ăn khoai lang vì những lý do sau.



Ít calo, chỉ số đường huyết thấp



Thứ nhất, khoai lang có lượng calo thấp, rất an toàn đối với bệnh nhân tiểu đường. Mặt khác, đây cũng là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp khi nạp vào cơ thể không lo làm tăng đường huyết.



Ổn định đường huyết



Khoai lang rất giàu các khoáng chất magiê, kali, vitamin C, beta carotene... có lợi cho người bệnh tiểu đường. Trong số này phải kể tới thành phần kali trong khoai lang cao gấp 10 lần gạo trắng. Thành phần kali có tác dụng cân bằng hàm lượng insulin trong cơ thể, giảm lượng đường trong máu.



Cải thiện hệ tiêu hóa và đường máu



Ngoài các khoáng chất tự nhiên, khoai lang còn rất giàu chất xơ. Thành phần này có tác dụng hấp thụ nước trong thực phẩm, trì hoãn sự gia tăng đường huyết sau ăn, giảm biến động đường huyết sau ăn. Đồng thời, chất xơ hấp thụ bớt chất béo, làm giảm cholesterol trong huyết thanh.



Cải thiện chuyển hóa



Tiểu đường là một dạng rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng chuyển hóa của cơ thể. Với các dưỡng chất khác nhau như protein, vitamin, các khoáng chất và cacbonhydrat, khoai lang có tác dụng đẩy nhanh tốc độ chuyển hóa, cải thiện chức năng trao đổi chất của cơ thể. Do đó, khoai lang không chỉ có lợi cho người tiểu đường mà còn rất tốt với ai có ý định giảm cân.



Nhờ thành phần beta-caroten và vitamin C là cặp đôi chống oxy hóa có trong khoai lang có tác dụng loại bỏ các gốc tự do gây hại cho các tế bào và màng tế bào, ngăn hình thành xơ vữa động mạch, bệnh tiểu đường hay bệnh lý tim mạch.



Các loại khoai lang tốt cho người bệnh tiểu đường



Khoai lang cam: Là giống khoai phổ biến tại Mỹ, ruột màu cam. Khoai lang cam có hàm lượng chất xơ cao hơn khoai lang trắng, nên chỉ số đường huyết thấp hơn là thực phẩm lý tưởng cho người tiểu đường. Nên ăn khoai lang cam hấp hoặc luộc để có chỉ số đường huyết thấp nhất.



Khoai lang tím: Loại khoai tím từ ngoài vỏ tới trong ruột còn có tên khác là tên Stokes Purple và khoai tây Okinawa. Loại khoai lang này thậm chí còn có chỉ số đường huyết thấp hơn khoai lang cam. Hơn nữa, khoai này còn bổ sung anthocyanin ngăn ngừa tình trạng kháng insulin, ngăn ngừa béo phì nhờ hạn chế hấp thu carbohydrate trong ruột.



Khoai lang Nhật Bản (Satsuma Imo): Khoai có vỏ màu tím ở bên ngoài và màu vàng ở bên trong. Loại khoai này chứa caiapo có thể làm giảm đáng kể mức độ nhịn ăn và đường huyết. Chất này cũng được chứng minh có tác dụng làm giảm cholesterol.



Ăn khoai lang đúng cách để có tác dụng tốt nhất



Theo các chuyên gia, để giữ được đầy đủ chất dinh dưỡng nhất, cần biết cách chế biến khoai lang cho người bệnh tiểu đường. Tốt nhất nên chế biến khoai lang bằng cách luộc, hấp thay vì nướng hoặc rán.



Chỉ ăn khoai đã được nấu chín kỹ vì màng tế bào tinh bột trong khoai chỉ bị phân hủy ở nhiệt độ cao. Do đó, ăn khoai sống rất khó tiêu hóa, thậm chí ngộ độc. Mặt khác, khoai chứa một chất oxy hóa đặc biệt, hình thành lượng khí lớn trong ruột, gây đầy hơi, ợ nóng, "xì hơi"…



Dù ít năng lượng hơn cơm gạo nhưng khoai lang cho cảm giác no lâu. Vì thế không nên coi khoai lang là bữa phụ, không nên ăn khoai sau bữa ăn. Nếu đã ăn khoai lang thì nên giảm lượng cơm để tránh nạp quá nhiều năng lượng.

Your browser does not support HTML5 video.

Khoai lang - thức quà dân dã thơm ngon. Video: VTC

Xem thêm: Lợi ích tuyệt vời của hạt lạc với người bệnh tiểu đường

Hà Ly (t/h)