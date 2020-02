Sai lầm khi uống cà phê khiến đường huyết tăng vọt, người tiểu đường hết sức chú ý

Trong cà phê có chứa caffein, nếu được sử dụng đúng cách với lượng vừa phải sẽ có nhiều tác dụng. Ngược lại nếu quá lạm dụng cà phê sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Bác sĩ tư vấn, tiểu đường có được uống cà phê không, dùng cà phê đúng cách để đường huyết ổn định.

Lợi ích Sức Khỏe khi uống cà phê

Uống cà phê với liều lượng vừa phải sẽ mang lợi một số lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Giảm mệt mỏi, tăng hoạt động trí não: Thành phần cafein trong cà phê đóng vai trò như một chất dẫn truyền ức chế thần kinh, giúp não bộ hưng phấn. Thành phần này giúp cải thiện tâm trạng, bộ nhớ, tăng tốc độ phản xạ và chức năng của não bộ.

Đốt cháy mỡ thừa: Cũng chính thành phần cafein là chất có tác dụng giảm cân hiệu quả, bởi nó có khả năng hỗ trợ đốt cháy chất béo. Ngoài ra, một nghiên cứu chỉ ra cafein làm tăng quá trình trao đổi chất thêm 3 – 11% và đốt cháy mỡ thừa thêm 10% ở người béo và 29% ở người gầy.

Uống cà phê tốt cho gan: Những người uống từ 4 cốc cà phê (loãng) mỗi ngày trở nên có nguy cơ mắc bệnh gan thấp hơn 80% so với những người không uống. Uống cà phê loãng để tăng cường thải độc gan, giảm nguy cơ mắc bệnh : Những người uống từ 4 cốc cà phê (loãng) mỗi ngày trở nên có nguy cơ mắc bệnh gan thấp hơn 80% so với những người không uống. Uống cà phê loãng để tăng cường thải độc gan, giảm nguy cơ mắc bệnh viêm gan , xơ gan.

Kích thích tiêu hóa: Thành phần cafein kích thích xuất tiết dịch dạ dày đến 15%, giúp đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa thức ăn. Do đó, người uống cà phê có cảm giác nhẹ bụng và khoan khoái. Tuy nhiên, cũng vì sự kích thích tăng dịch tiết dạ dày nên một số người có thể xuất hiện tình trạng ợ nóng, co thắt : Thành phần cafein kích thích xuất tiết dịch dạ dày đến 15%, giúp đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa thức ăn. Do đó, người uống cà phê có cảm giác nhẹ bụng và khoan khoái. Tuy nhiên, cũng vì sự kích thích tăng dịch tiết dạ dày nên một số người có thể xuất hiện tình trạng ợ nóng, co thắt dạ dày và trào ngược.

Chống lại bệnh ung thư: Một ghiên cứu cho thấy uống cà phê làm giảm nguy cơ mắc ung thư gan thấp hơn đến 40 %. Tương tự, những người uống 4-5 tách cà phê loãng mỗi ngày làm giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng thấp hơn 15%.

Tốt cho tim mạch: Thành phần cafein bổ sung năng lượng cho cơ thể nên sau khi uống cà phê, huyết áp tăng, tim đập tăng tốc đến 100 nhịp/phút.

Theo các bác sĩ, mức tăng này duy trì trong khoảng 1 tiếng sau khi uống cà phê và không nguy hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu người bệnh có vấn đề tăng huyết áp, các bệnh tim hoặc hội chứng mạch nhanh (tim đập trên 100 nhịp/phút) thì không nên uống cà phê. Nguyên nhân do sự dư thừa cafein khiến những người này có nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Uống cà phê để sống lâu hơn: Một khảo sát thực tế cho hay, uống cà phê giúp giảm nguy cơ tử vong 20% ở nam và 26% ở nữ trong độ tuổi từ 18 – 24 tuổi. Trong cà phê chứa một lượng lớn chất chống oxi hóa nhiều hơn cả trái cây và rau củ cộng lại giúp trẻ hóa tế bào, chống lại sự lão hóa của tế bào

Tiểu đường có được uống cà phê không?



Theo BS Nguyễn Thanh Hải - BV cấp cứu Trưng Vương, TP.HCM, thành phần caffein có trong cà phê có ảnh hưởng tới lượng đường huyết ở người tiểu đường.



Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Duke University Medical Center đăng trên tạp chí Diabetes Care đã chỉ ra, cà phê làm tăng mức đường huyết trung bình trong ngày lên 8%, đồng thời làm tăng lượng đường huyết sau ăn. Mức đường huyết tăng cao nhất lên tới 26% khi dùng cà phê sau khi ăn tối. Mức tăng đường huyết sau khi dùng cà phê vào bữa sáng là 9% và bữa trưa là 15%.



Người ta đã chỉ ra 2 nguyên nhân khiến uống cà phê làm tăng đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường. Thứ nhất, cà phê có tính kháng lại insulin - chất có tác dụng làm giảm đường huyết khiến lượng đường không thể đi vào tế bào mà ứ lại trong máu, làm tăng đường huyết.



Thứ hai, uống cà phê giúp giải phóng adrenalin là một chất gián tiếp là tăng đường huyết đồng thời gây ra triệu chứng run tay, hồi hộp. Cà phê cũng có thể khiến huyết áp tăng cao tạm thời trong 3-4 tiếng do tĩnh mạch co thắt và tim bơm máu khó khăn hơn. Dù vậy nghiên cứu này chỉ kêu gọi người bệnh tiểu đường nên hạn chế uống cà phê.



Uống cà phê đúng cách để ổn định đường huyết

Theo thống kê từ 18 nghiên cứu với 457,922 người tham gia đã chỉ ra uống cà phê mỗi ngày sẽ giảm 7% nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường tuýp 2. Những người uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh này thấp hơn từ 23% - 50% so với những người không uống cà phê.



Theo BS Nguyễn Thanh Hải, bệnh nhân tiểu đường được kiểm soát đường huyết tốt vẫn có thể uống cà phê mỗi ngày 1-2 ly nhưng với lượng vừa phải.



Cách tốt nhất, bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 nếu muốn uống cà phê nên lọc hết caffein. Khi pha cà phê không thêm đường kính, không sữa đặc. Thay vào đó nên thêm đường chức năng (đường isomalt, panatinose) hay dùng sữa dành riêng cho bệnh nhân tiểu đường…



Những bệnh nhân đái tháo đường có lượng đường huyết khó kiểm soát thì dừng uống cà phê là tốt nhất.

Your browser does not support HTML5 video.

Tác dụng của việc uống cà phê đen mỗi ngày

Xem thêm: Người tiểu đường uống nước dừa kiểu này chớ trách đường huyết cứ âm thầm tăng

Hà Ly (t/h)