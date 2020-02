Người tiểu đường uống nước dừa kiểu này chớ trách đường huyết cứ âm thầm tăng

Nước dừa được coi là một thức uống lành mạnh bởi giàu chất xơ, điện giải, kali mà ít calo. Dù vậy có phải ai cũng uống được nước dừa. Liệu nước dừa có tốt cho người tiểu đường

Lợi ích tuyệt vời khi uống nước dừa

Giảm nguy cơ mất nước

Nước dừa giàu kali và các khoáng chất nên giúp bổ sung nước và điều hòa dịch nội bộ cho cơ thể. Khi bị mất nước do tiêu chảy, ốm sốt, cảm cúm thì nước dừa là có tác dụng chẳng khác nào một loại thuốc, giúp hồi phục cơ thể nhanh. Người tiêu chảy, táo bón hay gặp các vấn đề tiêu hóa thông thường khác nên uống một cốc nước dừa ngày 2 lần.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Trong nước dừa chứa axit lauric, khi vào cơ thể chúng sẽ chuyển đổi thành monolaurin. Đây là một hoạt chất kháng virus, kháng khuẩn rất tốt, chống giun đường ruột, ký sinh trùng, cho đường tiêu hóa khỏe mạnh.

Giảm vấn đề về tiết niệu

Người bị tiểu rắt và các bệnh tiết niệu khác nên uống nhiều nước dừa để làm giảm triệu chứng của bệnh.

Tốt cho tim mạch

Nước dừa cung cấp kali dồi dào cùng với axit lauric giúp điều hòa huyết áp hiệu quả. Một số nghiên cứu còn chỉ ra nước dừa có thể giúp tăng HDL (tốt) cholesterol, ổn định Sức Khỏe tim mạch.

Làm đẹp da

Một số nghiên cứu chứng minh trong nước dừa có cytokinin giúp điều chỉnh sự phát triển tế bào da. Các acid lauric ngăn ngừa lão hóa, cân bằng độ PH và giữ cho các mô da liên kết mạnh mẽ, làm ẩm làn da. Thay vì uống, người ta có thể thoa nước dừa lên da mỗi tối trước khi đi ngủ để ngăn nếp nhăn, trị ngứa hay eczema.

Giảm cân

Nước dừa là một lựa chọn tuyệt vời cho ai có ý định giảm cân tự nhiên mà cơ thể vẫn khỏe khoắn. Các chất dinh dưỡng trong nước dừa thúc đẩy quá trình trao đổi chất bằng cách cung cấp nhiều oxy hơn cho cơ thể, điều hòa lượng đường trong cơ thể, kiểm soát cơn thèm ăn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Không chỉ ít calo, hạn chế chất béo, nước dừa còn rất giàu vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác như: acidlauric, chloride, và sắt, kali, magiê, canxi, natri, và phospho. Đặc biệt nước dừa giàu kali gấp đôi chuối giúp cân bằng sức khỏe cơ bắp, tim mạch, hệ thần kinh, tăng cường hấp thụ các chất, hỗ trợ hệ miễn dịch.

Tiểu đường có được uống nước dừa?

Trong nước dừa có thành phần kali dồi dào cùng khả năng điều hòa tốt lượng đường trong máu nên nước dừa được coi là thức uống tốt cho bệnh nhân tiểu đường.

Dù vậy các chuyên gia khuyên rằng người tiểu đường chỉ nên uống nước dừa khi đường huyết ổn định và không nên uống thường xuyên. Dù có vị ngọt tự nhiên nhưng trong một cốc nước dừa có chứa 6,26 gam đường. Nếu lạm dụng nước dừa, sẽ gây hậu quả khôn lường cho bệnh nhân tiểu đường.

Vì lượng đường trong nước dừa khá cao nên một nghiên cứu khuyến cáo không nên uống nước dừa quá 250ml/ngày vì có thể làm tăng mức glucose trong máu gây ra nhiều tác dụng. Kể cả có uống nước dừa cũng không nên ăn cùi dừa vì chúng nhiều đường và chất béo.

Dù kali là một dưỡng chất cần thiết nhưng khi nạp quá nhiều nước dừa khiến dư thừa kali có thể gây biến chứng rối loạn nhịp tim hoặc suy thận. Do đó, cần lưu ý với bệnh nhân tiểu đường có vấn đề về chức năng thận cần thận trọng khi uống nước dừa, có thể gây nguy hiểm tính mạng.

Tạp chí THS khuyến cáo người bệnh tiểu đường nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi uống nước dừa. Thực tế việc bệnh nhân tiểu đường có được uống nước dừa không còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh và cách uống của người đó.

Uống nước dừa đúng cách

- Nước dừa có tác dụng giải nhiệt hiệu quả nhưng tuyệt đối không uống ngay sau khi đi nắng về vì có thể gây ớn lạnh, trúng gió, đầy bụng hoặc có thể gây sốt.

- Người vừa lao động nặng, mất sức không nên uống nước dừa vì làm chân tay bủn rủn, giảm sức bền và phản xạ.

- Không uống nước dừa vào buổi tối vì gây lạnh bụng, đau bụng, hạ huyết áp hoặc đầy bụng.

- Theo Sở Nông nghiệp Mỹ, một tách nước dừa tươi chứa 252 mg natri, vì vậy người bị huyết áp cao hoặc bệnh tim không nên uống nước dừa.

Hà Ly (t/h)