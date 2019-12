Tiêu hủy 1,1 tấn xương lợn, chân giò nhập lậu đang trên đường vận chuyển về Hà Nội

Trong những ngày cận Tết, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm , chống thực phẩm bẩn và thực phẩm nhập lậu càng được đề cao và chú trọng.

Chiều hôm qua (27/12), Cục Quản lý thị trường Bắc Giang thông tin, Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng chống dịch động vật tỉnh Bắc Giang phối hợp với đội Quản lý thị trường số 3, số 9 của Cục đã phát hiện hơn 1 tấn sản phẩm động vật.

Được biết, 1,1 tấn sản phẩm động vật gồm nầm lợn, xương lợn, chân giò được phát hiện trên một ô tô lưu thông trên đường cao tốc Bắc Giang - Hà Nội, thuộc địa phận xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Liên quan đến số sản phẩm động vật lớn được lực lượng chức năng phát hiện, ông Phan Văn Hải là lái xe cũng chính là chủ sở hữu đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ liên quan nào đến số hàng hóa này. Người đàn ông này cho biết, bản thân mua hàng ở Lạng Sơn với giá 19 triệu đồng, sau đó chở về Hà Nội để bán.

1,1 tấn sản phẩm động vật nhập lậu đang trên đường vận chuyển về Hà Nội được đoàn kiểm tra phát hiện. Ảnh: Zing

Theo Zing.vn thông tin, vì không có giấy tờ liên quan chứng minh xuất xứ của số hàng hóa này, đoàn kiểm tra đã đề nghị lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao cho đội Quản lý thị trường số 9 xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt là 8 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu với ông Hải.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng yêu cầu tiêu thụ toàn bộ 1,1 tấn sản phẩm động vật nêu trên.

Cách đây không lâu, ngày 20/12, theo PLO, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết đơn vị vừa phát hiện một lô sản phẩm y tế cho mẹ bầu và Trẻ em nghi làm giả xuất xứ với số lượng cực lớn tại Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hải Nam, địa chỉ tại xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn các sản phẩm y tế như miếng dán hạ sốt, kim châm cứu, chỉ nha khoa, bao cao su, máy trợ thính, băng dính vết thương... và cả các sản phẩm cho trẻ em như bình sữa, núm ti giả.... Bước đầu kiểm đếm xác định có tới hàng chục tấn hàng hóa, số hàng hóa trên được lưu trữ trong 4 kho của doanh nghiệp, đều có dấu hiệu làm giả nguồn gốc xuất xứ, nghi nhập lậu.

Biên phòng Đồng Tháp bắt nhập lậu heo thịt. Nguồn: THDT

