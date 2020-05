Tiểu thương kể lại những ngày cùng cực bị băng nhóm của Loan “cá” ép nộp tiền bảo kê

Sau khi nắm đầy đủ chứng cứ về hoạt động “bảo kê” của Lý Thị Loan (Loan "cá", 39 tuổi) và đồng bọn, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức bắt và ra lệnh tạm giữ 11 nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu tiến hành khám xét nhà riêng của Loan “cá”. Tại đây, thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách thể hiện việc ghi tiền nợ của các con nợ. Ngoài ra, công an cũng khám xét nhà của nghi phạm Hoàng Thị Tuyết Nhung - được xem là giúp sức cho Loan "cá", và thu giữ nhiều sổ ghi nợ...

Theo tin từ Tuổi trẻ, trở lại khu vực cổng trước và cổng sau Công ty TNHH Changshin VN (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu), ghi nhận vẫn có đông tiểu thương đang buôn bán nhưng hầu như không ai nhắc đến chuyện Loan “cá” bị bắt.

Tiểu thương phải nộp phí bảo kê cho băng nhóm của Loan "cá" thì mới được yên ổn làm ăn

Một tiểu thương xin giấu tên cho biết: “Nhiều năm nay, Loan "cá" đã tổ chức cho đàn em thu tiền như vậy. Nếu ai không tuân thủ luật ngầm sẽ bị đàn em Loan "cá" kiếm chuyện, đạp đổ hàng hóa. Khi chống đối, cự cãi thì bị đánh hoặc bị chém".

Theo tìm hiểu, đa số người dân sinh sống và buôn bán ở đây đều biết việc Loan “cá” thu tiền bảo kê của tiểu thương “cơ nhỡ” buôn bán trên lề đường Đồng Khởi, đoạn cổng trước Công ty Changshin và đường dẫn phía sau công ty này. Song khi được hỏi, nhiều tiểu thương khá dè dặt và không thừa nhận việc mình bị băng nhóm của Loan “cá” thu tiền bảo kê mà chỉ là đóng tiền rác.

Bà T. – một tiểu thương bán hàng ở trước cổng công ty Changshin cho biết, bà và con gái bán nhu yếu phẩm ở đây gần 10 năm. Mỗi ngày phải đóng 5.000 đồng “tiền rác”. Nhưng bà Y. khẳng định chỉ nghe nói thu tiền là nhân viên môi trường chứ không biết cụ thể.

Cũng theo người này, khoảng 4h chiều có một phụ nữ khoảng 35 – 40 tuổi đến thu tiền rác. Đến tối họ quét dọn, thu gom rác để ra lề đường cho xe chở đi. “Tôi nghe nói, họ bên công ty môi trường nhưng không mặc đồng phục gì cả, thu tiền cũng không đưa hóa đơn”, bà T. nói.

Bà trùm bảo kê Loan "cá"

Một tiểu thương khác xin giấu tiên cho biết, phải đóng tiền “chỗ bán” với giá 15.000 đồng/ngày/ca cho một nhóm xăm trổ đầy mình. “Cứ mỗi ca công nhân ra vào họ thu 15.000 đồng, bán ca nào thu ca đó. Nếu bán 3 ca theo lịch công nhân thì đóng 45.000 đồng/ngày”, người này cho biết.

Còn theo anh H. – người bán hoa quả ở cổng Công ty Changshin, khoảng tháng 4 có một nhóm xăm trổ đặt tấm pallet dọc lề đường, ai muốn buôn bán phải đóng 400.000 đồng/mét ngang. "Ai không đóng tiền thì họ kéo đến không cho buôn bán, dằn mặt, thậm chí đánh đập", anh H. nói.

Liên quan đến việc, băng nhóm của Loan “cá” lộng hành ở sát Khu công nghiệp Thạnh Phú, đại tá Phạm Văn Bảy – Trưởng Công an huyện Vĩnh Cửu cho biết: “Chúng tôi có nắm chuyện người dân phản ảnh một nhóm hay đòi tiền bảo kê tiểu thương ở khu công nghiệp. Sau đó, công an huyện đã đề xuất và phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh triệt phá băng nhóm này".

Còn có hay không việc Công an cơ sở, đồn Công an khu công nghiệp ở gần đó làm ngơ cho nhóm đòi tiền bảo kê thì đại tá Bảy nói, việc này ban chỉ huy Công an huyện đang yêu cầu làm rõ trách nhiệm, nếu sai, bao che, phải xử lý…

Your browser does not support HTML5 video. Hàng trăm cảnh sát bao vây nhóm bảo kê ở Đồng Nai

Nga Đỗ (t/h)