Tìm đến tận nhà đâm bạn lâu năm thủng ruột vì ngủ mơ thấy bị bạn chửi

Cảnh sát khu vực Đông thành phố Phàn Chi Hoa (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ) thông tin, tại đây mới xảy ra một vụ ẩu đả khiến 1 người bị đâm thủng ruột non. Nạn nhân được xác định là người đàn ông họ Từ, còn kẻ gây án là ông Tôn.

Theo điều tra ban đầu, ông Từ và Tôn là bạn bè mấy chục năm, hay nói chuyện với nhau. Bình thường giữa ông Từ và Tôn có mối quan hệ thân thiết, chưa từng xảy ra xích mích, xô xát.

Vào sáng sớm ngày 19/4, trong giấc ngủ, Tôn nằm mơ thấy một người đàn ông không rõ mặt la mắng mình thậm tệ. Khi tôn hỏi người này là ai thì hắn tự xưng mình họ Từ.

Đối tượng Tôn sau khi bị bắt

Đúng lúc này, Tôn rút con dao thủ sẵn trong người ra đâm vào bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Về phần mình, gây án xong, Tôn liền chạy ra ngoài bắt taxi bỏ trốn.

Mặc dù bị đâm nhưng ông Từ vẫn cố gắng bấm điện thoại báo Cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát địa phương có mặt tại hiện trường và đưa ông Từ đi cấp cứu. Phía Bệnh viện cho biết, bệnh nhân bị thủng ruột non, hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện

Cảnh sát địa phương tiến hành truy bắt đối tượng Tôn. Đến khoảng 11h30 cùng ngày thì bắt giữu được. Tại trụ sở Cảnh sát, Tôn bị bắt tạm giam với cáo buộc cố ý gây thương tích.

