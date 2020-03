Tìm kiếm 3 du khách Tây Ban Nha cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19

Mới đây, theo thông tin từ Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, đơn vị đang yêu cầu các Công ty lữ hành và cơ sở lưu trú rà soát, báo cáo thông tin đầy đủ để thực hiện các biện pháp phòng dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) vì nghi ngờ có 3 hành khách trên chuyến bay VN0054 (cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17 N.H.N.) đã đến tỉnh này du lịch.

Cụ thể, qua xác minh, Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình nhận thấy có 3 du khách quốc tịch Tây Ban Nha gồm V.V.C.L. (27 tuổi); R.P.C. (27 tuổi) và V.F.P. (31 tuổi) đến lưu trú tại một cơ sở ở thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch từ sáng 7/3.

3 du khách này có tên, tuổi và quốc tịch trùng với 3 người trong danh sách hành khách trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines khởi hành từ London (Anh) tới sân bay Nội Bài (Hà Nội, Việt Nam) hôm 2/3 với nhiều trường hợp được xác định mắc COVID-19.

Qua điều tra, được biết, 3 hành khách này đã tham gia tour du lịch 1 ngày theo lộ trình: Động Thiên Đường - Sông Chày Hang Tối do một công ty lữ hành có trụ sở tại thành phố Đồng Hới tổ chức. Sau khi nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú ở thị trấn Phong Nha, 3 du khách rời Quảng Bình vào lúc 16h ngày 8/3.

Hiện ngành Du lịch Quảng Bình yêu cầu công ty lữ hành tổ chức tour và cơ sở lưu trú của 3 du khách này báo cáo đầy đủ thông tin về quá trình di chuyển, khoanh vùng số người tiếp xúc với 3 du khách.

Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị các ban ngành, địa phương nơi 3 vị khách đến tham quan xác minh những người này có bị mắc COVID-19 hay không.

"Họ rời tỉnh vào 8/3, 3 người này đang đi đến các tỉnh khác, hiện đang liên lạc với các tỉnh để tìm các trường hợp khách này...", ông Hồ An Phong - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình nói với PV VOV



Liên quan đến công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngày 11/3, UBND tỉnh Quảng Bình cũng vừa ban hành quyết định đưa 3 trường hợp gồm Đ.T.P.N (SN 1989, ở huyện Tuyên Hóa - được xác định là đối tượng F1, có tiếp xúc gần với người xét nghiệm dương tính COVID-19) và 2 người được xác định F2 là N.V.T (sinh năm 1982) và N.T.L (sinh năm 1960, đều trú cùng địa chỉ với Đ.T.P.N) đi cách ly tập trung 14 ngày vì "không tuân thủ nghiêm cách ly tại nơi cư trú đối với trường hợp tiếp xúc với người đã xác định mắc COVID-19 và nghi ngờ mắc COVID-19". Địa điểm cách ly là Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn 996 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình (tổ dân phố Dũng Cảm, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch).

Khuyến cáo về cách phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.