Tìm kiếm hai anh em mất tích bí ẩn sau khi đi bắt cua đồng

Theo trình báo của gia đình , khoảng 9h sáng ngày 1/5, hai anh em Đậu Văn Đức (2004) và Đậu Văn Xuyến (SN 2008, trú xóm Đông Kiều, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An ) rủ nhau đi bắt cua đồng, trước khi đi có nhắn lại với gia đình. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, ông Đậu Văn Tài (bố của hai em) vẫn không thấy anh em trở về nên đã trình báo sự việc lên Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An để đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Đến ngày 3/5, lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa tìm thấy hai anh em mất tích





Theo thông tin của người nhà, em Đức cao khoảng 1m7, người hơi gầy, khi đi mặc áo cộc tay màu tàn thuốc, quần đùi đen, đi dép tổ ong. Còn em Xuyến cao khoảng 1m55, người nhỏ, khi đi mặc áo cộc tay màu đen, quần đùi đen, chân không đi dép. Nếu ai biết các cháu đang ở đâu xin báo tin cho ông Đậu Văn Tài theo SĐT: 096 7188427.

Trước đó, gia đình anh Nguyễn Quốc Duy cũng đăng tin tìm kiếm hai anh em sinh đôi 7 tuổi bỗng dưng mất tích bí ẩn, bỏ lại xe đạp cách nhà 500m. Hai bé mất tích chiều ngày 30/4 là Nguyễn Võ Anh Kỳ và Nguyễn Võ Anh Kiệt (7 tuổi, ngụ Thôn An Lương, xã Long Giang huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước). Trước đó, 2 bé Kỳ và Kiệt chạy xe đạp cùng nhau trên con đường trước nhà chiều 30/4, sau đó không thấy trở về. Mãi không thấy con về, gia đình đã tìm kiếm xung quanh nhưng chỉ thấy chiếc xe đạp của 2 bé bỏ lại ở cách nhà 500m. Gia đình đã tìm kiếm mọi ngóc ngách nhưng đều không thấy nên đã rất lo lắng và sợ hãi.

Rất may sau đó, chính quyền địa phương đã tìm thấy hai cháu nhỏ ở một khu rẫy gần nhà. Gia đình cho hay: "Chúng tôi đã tìm thấy con ở khu rẫy thuộc xã Long Giang (thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước). Các cháu chỉ đi lạc vào sâu trong vườn rẫy, may mắn không có chuyện bắt cóc". Khi được tìm thấy, hai cháu Sức Khỏe bình thường, tuy nhiên tâm lý có phần hoảng sợ.

Chi Nguyễn (t/h)