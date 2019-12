Tìm kiếm nữ sinh trèo lan can nhảy xuống sông Sài Gòn trong đêm

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nữ sinh mặc đồng phục trèo lan can nhảy xuống sông Sài Gòn đêm 16/12.

Đến khuya ngày 16/12, rạng sáng 17/12, Công an thị xã Thuận An, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ để tìm kiếm nữ sinh nhảy xuống sông tự tử.

Vị trí nơi nữ sinh nhảy cầu tự tử. Ảnh: Người Đưa Tin

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 16/12 do một nam công nhân làm việc trong khu công nghiệp Đồng An (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) phát hiện.

Thời điểm trên, người này đang trên đường về nhà ở huyện Hóc Môn, TP.HCM, khi đi qua cầu Phú Long thì thấy một nữ sinh (khoảng 15 tuổi) mặc đồng phục thể dục đi đến giữa cầu rồi trèo qua lan can. Hoảng hốt, người này la toáng lên và chạy đến can ngăn nhưng không kịp. Nữ sinh đã gieo mình xuống sông Sài Gòn tự tử

Sau đó, nam công nhân này đã đến Công an phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An trình báo sự việc. Ngay lập tức, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an thị xã Thuận An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tìm kiếm nữ sinh.

Lực lượng chức năng trắng đêm tìm kiếm nữ sinh. Ảnh: Người Đưa Tin

Khuya 16/12, trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Linh - Đội trưởng Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thị xã Thuận An cho biết, đơn vị đã cho người xuống sông Sài Gòn mò tìm nữ sinh. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp khá nhiều khó khăn do vị trí sông nơi nạn nhân nhảy xuống rất sâu và nước chảy xiết.

Được biết, cơ quan chức năng cũng đã thông báo sự việc cho Phòng GD&ĐT thị xã Thuận An để xác định chiều 16/12 trường nào có buổi học thể dục để hỗ trợ công tác xác định danh tính nạn nhân.

Đáng chú ý, nguồn tin của báo VOV cho biết, trong tối 16/12, gia đình nữ sinh V.T.H.D. (lớp 11, Trường THPT Trịnh Hoài Đức, thị xã Thuận An) cũng đang tìm kiếm con gái đi học từ chiều chưa về.



Hiện cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm nữ sinh gieo mình xuống sông Sài Gòn. Báo Hiện cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm nữ sinh gieo mình xuống sông Sài Gòn. Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Your browser does not support HTML5 video.

Giải cứu người phụ nữ ôm con định nhảy cầu tự tử



Kiều Đỗ (t/h)