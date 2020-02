Tìm thấy thi thể đang phân hủy trong 'hố tử thần' ở Hà Giang

Mới đây, lãnh đạo xã Sủng Trái (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) cho biết, mới đây trên địa bàn đã phát hiện một thi thể người phụ nữ đang phân hủy trong hố sâu 100 m trên địa bàn.

Cụ thể, trong quá trình tìm kiếm một nam thanh niên rơi xuống hố sâu sau tai nạn giao thông , Công an tỉnh Hà Giang đã phát hiện được 1 thi thể nữ giới, đã tử vong nhiều ngày.

"Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 1 thi thể nữ giới khác. Thi thể này đang trong quá trình phân hủy, trên người vẫn còn nguyên quần áo. Rất có thể người này đã tử vong nhiều ngày trước đó dưới hố sâu", ông Ly Mí Pó - Chủ tịch UBND xã Sủng Trái thông tin.

"Hố tử thần" sâu tới 100 m ở Hà Giang. Ảnh: Lao Động

Cơ quan công an đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường vụ việc. Được biết, hiện vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân tử vong dưới hố sâu. Nhiều khả năng nạn nhân không phải là người địa phương. Cơ quan chức năng đã phát đi thông báo để tìm kiếm nhân thân và danh tính của nạn nhân".

"Suốt từ ngày hôm qua đến nay các lực lượng chức năng vẫn luôn có mặt tại hiện trường, khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích và xác minh thi thể người phụ nữ", báo Lao Động dẫn lời Chủ tịch UBND xã Sủng Trái.

Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Lao Động

Trước đó, theo báo Người Đưa Tin, vào khoảng 22h ngày 23/2 trên địa bàn thôn Tìa Súng, xã Sủng Trái đã xảy ra tai nạn khiến một người mất tính. Thời điểm trên, 2 nam thanh niên tên Sùng Mí Say và Sùng Mí Ly đang điều khiển xe máy lên dốc đồi để về nhà thì xe hết xăng. Do phanh không ăn, chiếc xe lùi xuống dốc và lao vào hố sâu hơn 100 m. Anh Sùng Mí Ly may mắn mắc kẹt ở miệng hố cùng chiếc xe máy trong khi anh Sùng Mí Say rơi xuống hố, mất tích.

Sau khi nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ đến từ các đơn vị chức năng gồm Cơ quan CSĐT, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Công an huyện Đồng Văn và Công an Hà Giang đã được huy động tới hiện trường. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở nên công tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp không ít khó khăn.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục phải huy động thêm trang thiết bị và nhân lực để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Về nam thanh niên may mắn sống sót Sùng Mí Ly, theo thông tin mới nhất, hiện Sức Khỏe người này đã ổn định và được xuất viện.

