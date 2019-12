Tin bão PHANFONE trên biển Đông: Giật cấp 14, thổi bay mọi 'chướng ngại vật' trên đường di chuyển

Tin bão trên biển Đông: Hướng đi của bão PHANFONE

Hồi 13h ngày hôm nay 26/12, bão số 8 có tên quốc tế là bão Phanfone có vị trí ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 450 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/h), giật cấp 14.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, bão số 8 sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13h ngày mai 27/12, tâm bão ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 400 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/h), giật cấp 13.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão Phanfone di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h. Đến 13 giờ ngày 28/12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ không đổi, sau đó dần suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và vùng áp thấp.

Dự báo thời gian và hướng di chuyển của bão Phanfone. Ảnh: Nchmf.gov.vn

Tin bão mới nhất , do ảnh hưởng của bão số 8, trong vòng 24 giờ tới khu vực giữa Biển Đông sẽ có gió bão mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8 m; biển động dữ dội. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) sẽ là khu vực từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông.

Thổi bay mọi thứ trên đường di chuyển

Bão Phanfone bắt đầu đổ bộ vào miền Trung Philippines vào ngày 24/12 và khiến hàng nghìn người dân nước mắc kẹt tại các cảng biển hoặc các trung tâm sơ tán.

Hàng loạt căn nhà bị bão cuốn đổ sập. Ảnh: AJ

Cơn bão càn quét từ hòn đảo này sang đảo khác, quật đổ hàng trăm ngôi nhà và cây cối. Đến thời điểm này, cảnh sát Philippine ghi nhận đã có ít nhất 6 người mất tích trong cơn bão. Hơn 16.000 người đã phải đến nơi trú ẩn tạm thời như trường học, phòng tập thể dục và các tòa nhà văn phòng chính quyền khi bão đổ bộ.

Các con đường ngập chìm trong nước. Ảnh: Twitter

Hiện chưa có số liệu thống kê cụ thể, tuy nhiên, dựa trên các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội , có thể nhận thấy bão Phanfone đã tàn phá nhiều ngôi nhà và khiến cho các con đường chìm trong biển nước. Cơn bão cũng khiến cho các chuyến bay đến và đi Philippines bị hủy hoặc hoãn khiến rất nhiều hành khách bị mắc kẹt ở các sân bay.

Bão PHANFONE giật cấp 14, thổi bay mọi 'chướng ngại vật' trên đường di chuyển. Nguồn: Al Jazeera

Kiều Đỗ (t/h)