Tin giao thông 09/01/2020: Uống nửa lon bia, tài xế choáng váng vì bị CSGT tước bằng lái 11 tháng 07:00 09/01/2020 Tin giao thông ngày 09/01/2020 có những nội dung chính sau: Thót tim khoảnh khắc xe bồn phanh "cháy lốp" cứu người sang đường; Quảng Nam: Đi đám giỗ về thì gặp nạn, 4 người trên ô tô trọng thương; ...