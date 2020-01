Your browser does not support HTML5 video.

Tin giao thông 10/01/2020: Nguy hiểm vì xế hộp đi lùi để... né chốt kiểm tra nồng độ cồn 08:00 10/01/2020 Tin giao thông ngày 10/01/2020 có những nội dung chính sau: Xác minh danh tính Thiếu tá CSGT không thắt dây an toàn, vừa lái xe vừa nghe điện thoại; Dùng tai nghe AirPods khi lái xe sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng; ...