Tín hiệu vui: Bệnh nhân cuối cùng nhiễm COVID-19 tại Việt Nam lần đầu cho kết quả âm tính với virus

Theo thông tin từ Zing .vn, tối 23/2 ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết bệnh nhân thứ 16 nhiễm COVID-19, đang điều trị tại Vĩnh Phúc đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu tiên.

Bệnh nhân tên N.V.V., 50 tuổi, ngụ tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, là cha của bệnh nhân N.T.D. (23 tuổi), một trong 8 người từ Vũ Hán trở về. Ông V là trường hợp nhiễm COVID-19 thứ 11 tại tỉnh Vĩnh Phúc và cũng là trường hợp duy nhất đang còn điều trị tại Việt Nam. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết thêm, ông V. đang được tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để tiếp tục xét nghiệm lần 2. Theo dự kiến, sau 1,2 ngày nữa, bệnh nhân sẽ có kết quả xét nghiệm.





Bệnh nhân thứ 16 nhiễm COVID-19, và cũng là bệnh nhân cuối cùng đã có kết quả âm tính trong lần xét nghiệm đầu

Được biết, sau khi xác định vợ và 2 con gái của ông N.V.V. mắc bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ông vào danh sách người tiếp xúc gần, thực hiện cách ly và theo dõi Sức Khỏe hàng ngày.

Quá trình theo dõi, bệnh nhân không có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Thế nhưng cho đến ngày 11/2, ông V. có biểu hiện mệt mỏi thoáng qua. Cán bộ y tế nơi ông cách ly đã lấy mẫu và gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, tình trạng sức khỏe ổn định.

Hôm 18/2, vợ và con gái của ông V. sau thời gian điều trị virus corona chủng mới cũng được xuất viện. Theo đó, bệnh nhân là P.T.T., nữ 49 tuổi, mẹ của N.T.D. (chị này đã được điều trị khỏi). Bà T. tiếp xúc với con gái từ Vũ Hán về vào ngày 30/1. Và đến khi con gái dương tính với bệnh, bà T. có biểu hiện ho và ngạt mũi, được lấy mẫu xét nghiệm hôm 4/2 và có kết quả dương tính với COVID-19 ngày 6/2, rồi được chuyển đến Phòng khám đa khoa Quang Hà, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc để điều trị.

Trải qua 14 ngày điều trị, bệnh nhân không sốt, toàn trạng ổn định, xét nghiệm lại lần 1 và lần 2 cho kết quả âm tính.

Tiếp nối là con gái thứ 2 của ông bà T., N.T.T.D., 16 tuổi, cũng đã được điều trị khỏi. Cô bé tiếp xúc với chị gái (đã nhiễm bệnh) khi chị từ Vũ Hán về ngày 30-1. Đến ngày 4/2, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và đến ngày 6/2 có kết quả dương tính, được chuyển đến Phòng khám đa khoa Quang Hà, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc điều trị ngày 6/2. Sau 14 ngày điều trị, tình hình sức khỏe ổn định. Kết quả xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính.

Vợ và con gái ông V. đã được điều trị khỏi và xuất viện trước đó (Ảnh: Tuổi trẻ)

Tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà đã điều trị thành công cho cả 5 bệnh nhân mắc COVID-19. Chiều ngày 21/2, bệnh nhân Việt Kiều 73 tuổi cũng đã được ra viện tại TP.HCM.

Và hôm nay, 23/2, bệnh nhân V. đang là người cuối cùng điều trị COVID-19. Hiện tại Việt Nam có 16 người bị bệnh COVID-19 (nCoV), trong đó Vĩnh Phúc có 11 trường hợp, 15 người đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Theo quy định của Bộ Y tế, nếu bệnh nhân hết sốt 3 ngày và hai mẫu bệnh phẩm lấy cách nhau một ngày đều cho kết quả âm tính, người bệnh sẽ được xuất viện.

Ngoài hai điều kiện trên, bệnh nhân còn cần có triệu chứng lâm sàng cải thiện, toàn trạng tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, chức năng các cơ quan bình thường, xét nghiệm máu bình thường, X-quang phổi cải thiện.

