Tình hình sức khỏe bệnh nhân 91: Vừa dùng ECMO vừa lọc máu liên tục kết hợp thuốc an thần

Cho đến sáng nay, bệnh nhân tiếp tục phải sử dụng thuốc an thần, lọc máu liên tục. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân đang rối loạn đông máu, gây đông màng lịc, chưa loại trừ có thuyên tắc sâu. Ngoài ra, bệnh nhân bị nhiễm trùng, suy tim phải, viêm phổi nặng.

Bệnh nhân 91 đang được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai

Liên quan đến bệnh nhân này, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho rằng, bệnh nhân có Sức Khỏe tốt nhưng tiến triển bệnh nặng ngoài liên quan đến độc tính virus thì còn do béo phì. Bệnh nhân cũng có phản ứng miễn dịch mệnh, khả năng đáp ứng điều trị kém.

Theo đánh giá của Hội đồng chuyên môn và các bác sĩ, đây là ca bệnh nặng nhất tại Việt Nam. 3 bệnh nhân nặng khác đang được cho thở máy và điều trị tích cực. Các bác sĩ đang theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của các bệnh nhân này.

Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính đến 18h hôm nay, Bộ Y tế đã công bố thêm một ca nhiễm mới là bệnh nhân 258. Bệnh nhân này là mẹ của bệnh nhân 257. Bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Song Bệnh viện Bạch Mai có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát và phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế tại Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 và Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 28/3/2020, về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở y tế.

