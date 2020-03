Tin mới nhất vụ 2 cha con hãm hiếp cô gái thiểu năng đến có thai: Đề nghị truy tố tội hiếp dâm

Liên quan đến vụ việc, hai bố con hãm hiếp cô gái thiểu năng 20 tuổi, ngày 3/3, Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã có kết quả điều tra và đệ nghị VKSND cùng cấp truy tố Nguyễn Thành Tâm tội Hiếp dâm theo Khoản 1 và Nguyễn Hữu Thành theo Điểm d và Điểm g Khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, trong tiến trình điều tra, ngày 5/1, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án Hiếp dâm, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiến Thành cùng Nguyễn Văn Tâm (bố Thành). Nhưng ông Tâm được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tâm (bên trái) và Thành (bên phải)

Việc đối tượng Tâm được tại ngoại theo Công an huyện Hàm Thuận Nam, hành vi của Tâm nằm ở khoản 1 điều 141 Bộ luật Hình sự nằm ở khung nhẹ. Hơn nữa bị can có nhân thân tốt, là người ở địa phương. Còn hành vi của Thành vi phạm khoản 2, Điều 141 Bộ luật hình sự nên bị bắt tạm giam không được tại ngoại.

Theo kết luận điều tra, cha con Tâm có họ hàng và sống gần nhà cháu Đ.T.T.N. (20 tuổi, ngụ tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam). Cả hai biết N. bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ và hay sang nhà mình chơi nên đầu năm 2019 đã lợi dụng N. ở nhà một mình, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Theo đó, Thành đã 3 lần thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Ngoài ra, ông Tâm cũng đã đe dọa nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm 1 lần.

Em bé N. sinh ra là con của bị can Thành

Đến cuối tahsng 5/2019, bà N.T.L. (mẹ N.) phát hiện sự việc nên đã trình báo Công an. Lúc này, cháu N. đã mang thai 25 tuần tuổi. Đến tháng 8/2019, N. sinh một bé trai. Khi đưa đi giám định ADN thì phát hiện đó là con của Thành.

Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận, trong, sau khi bị hại và thời điểm hiện tại, chị N. bị tâm thần ở mức nhẹ. Chị N. bị hạn chế khả năng nhận thức và hành vi.

Nga Đỗ (t/h)