Nạn nhân thứ 4 trong vụ anh đốt nhà em gái ở Hưng Yên đã tử vong sau 15 ngày điều trị

Dù các bác sĩ tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia đã nỗ lực cứu chữa nhưng do vết bỏng quá nặng nên nạn nhân thứ 4 trong vụ anh đốt nhà em gái ở Hưng Yên đã tử vong.

Liên quan đến tình hình nạn nhân trong vụ anh đốt nhà em gái ở Hưng Yên, ngày 30/3, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) chia sẻ tin buồn: Cháu Nguyễn Vương Ngọc Anh (8 tuổi) – nạn nhân thứ 4 đã tử vong tại Bệnh viện bỏng Quốc gia sau 15 ngày điều trị tích cực.

“Các bác sĩ đã nỗ lực điều trị, cứu chữa nhưng do vết bỏng quá nặng nên nạn nhân đã qua đời vào ngày hôm qua (29/3)”, chủ tịch huyện Khoái Châu nói. Hiện thi thể cháu Ngọc Anh đã được gia đình đưa về địa phương tổ chức an táng.

Gia đình đã đưa thi thể của cháu Ngọc Anh về tổ chức an táng

Trước đó, khi vụ cháy xảy ra, cơ quan chức năng đã ghi nhận các nạn nhân tử vong là: Ông Vương Gia Mười (53 tuổi), bà Đào Thị Chiến (53 tuổi, vợ ông Mười) và con trai Vương Gia Cao Thắng (12 tuổi).

Liên quan đến vụ án này, ngày 18/3, Công an tỉnh Hưng Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đào Danh Việt (59 tuổi, ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) và Lò Văn Hà (30 tuổi, quê huyện Thuận Châu, Sơn La) để điều tra về hành vi Giết người. Cơ quan điều tra xác định, Đào Danh Việt là chủ mưu trong vụ án này.

Hai đối tượng này chính là những kẻ phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong sau 15 ngày điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Chủ mưu vụ án và nạn nhân Đào Thị Chiến là anh em ruột.

Hà và chủ mưu Việt tại cơ quan điều tra

Theo điều tra của Công an, Việt có mâu thuẫn với vợ chồng em là ông Vương Gia Mười (53 tuổi, ở xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) và bà Đào Thị Chiến (53 tuổi, em gái Việt). Ngày 15/3, Việt đã mua can nhựa ở khu vực quận Bắc Từ Liêm ( Hà Nội ) rồi đi sang đón Hà đang làm thuê ở huyện Đông Anh.

Trên đường về Hưng Yên, đối tượng Việt mua xăng đổ vào can. Đến 23h56, Việt cùng Hà đi xe máy đến nhà bà Chiến tưới xăng rồi châm lửa đốt. Camera an ninh ở gần đó đã ghi lại hình ảnh của hai đối tượng này.

Sau khi phát hiện vụ cháy, người dân xung quanh đã trình báo sự việc lên Công an địa phương. Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường cứu hỏa. Đến khoảng 1h30 thì ngọn lửa được khống chết, các nạn nhân được đưa ra ngoài. Tuy nhiên, ngọn lửa đã khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Đoạn video ghi cảnh Việt và Hà tưới xăng đốt nhà bà bà Chiến

Nga Đỗ (t/h)