Tin mới nhất vụ đốt pháo trong đám cưới ở Sóc Sơn, Hà Nội: Bố chú rể nói không biết ai đốt pháo

Liên quan đến vụ đốt pháo trong đám cưới ở Sóc Sơn ( Hà Nội ), chiều ngày 3/3, Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội vào cuộc xác minh, điều tra, xử lý vụ việc.

Theo Công an huyện, sau khi tiếp nhận thông tin một hộ gia đình ở xã Phù Lỗ tổ chức đám cưới và đốt pháo ngoài cửa, trong rạp gây tiếng nổ lớn, kéo dài, Công an xã Phù Lỗ đã phối hợp với các đơn vị Công an huyện Sóc Sơn xuống hiện trường, lập biên bản vụ việc.

Cuộn pháo lớn được đốt trong đám cưới vào ngày 1/3

Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguồn gốc số pháo, ai là người tổ chức đốt pháo và các vấn đề liên quan. Công an huyện Sóc Sơn cũng triệu tập nhiều người tại đám cưới này đến trụ sở Công an để phục vụ điều tra, làm rõ.

Trong số những người bị triệu tập có ông N. (chủ nhà ở khối 13, nơi nổ pháo đám cưới). Ông N. cho biết, hôm đó, ông bận tổ chức công việc cho con trai nên cũng không nắm rõ số lượng khách khứa đến tham dự hôn lễ. Về việc đốt pháo, ông N. nói: “Tôi đã quán triệt từ trước, không được làm những việc như thế”.

Đáng chú ý, trong buổi làm việc với Công an, ông N. còn khẳng định, bản thân có nghe đến việc khách ở đám cưới đốt pháo nhưng không rõ là ai đốt. Chủ nhà cũng thừa nhận, sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện và lực lượng chức năng xã Phù Lỗ có đến làm việc.

Pháo nổ lớn kèm khói bụi gây mất an ninh trật tự

Còn theo ông Phùng Đức Trọng – Phó chủ tịch xã Phù Lỗ, sự việc trên xảy ra vào ngày 1/3. Khi nhận được thông tin, chính quyền xã đã phói hợp với các cơ quan chức năng liên quan đến hiện trường để lập biên bản sự việc.

Ông Trọng cũng cho biết, chính quyền xã sẽ phải có trách nhiệm khi để vụ đốt pháo xảy ra ở nơi công cộng gây xôn xao dư luận. Nhưng ông này cũng cho rằng, vụ việc nói trên có thể liên quan đến tập tục trong đám cưới ở địa phương.

Về nhân thân của ông N., lãnh đạo địa phương và nhân dân cho biết, ông này là doanh nhân kinh doanh thuốc lá. Trước thông tin cho rằng, có một số cán bộ xã đến tham dự đám cưới, vị lãnh đạo xã từ chối trả lời.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Vụ đốt pháo trong đám cưới được quay bằng flycam

Xem thêm: Clip gia đình ở Hà Nội đốt hàng nghìn tép pháo trong đám cưới gây xôn xao dư luận

Nga Đỗ (t/h)