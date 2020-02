Tin mới nhất vụ NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ sát hại: Nghi phạm từng điều trị tâm thần

Theo thông tin từ phía gia đình , lễ viếng NSƯT Vũ Mạnh Dũng (Phó đoàn trưởng - Đoàn Ca kịch của Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam) bị anh vợ sát hại sẽ bắt đầu từ 13h30 đến 14h45 ngày 20/2 (tức 27 tháng Giêng) tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Anh Vũ được hỏa táng ở đài hóa thân Hoàn vũ và được đưa về quê nhà chôn cất.

Liên quan đến vụ án mạng, ngày 19/2, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp đối tượng Dương Quang Bình (43 tuổi, trú tại ngõ 609, đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người. Bình đã ra tay sát hại em rể là nghệ sĩ Vũ Mạnh Hùng khi đang lên cơn ngáo đá

Đối tượng Dương Quang Bình tại cơ quan điều tra

Trong quá trình điều tra, thu thập thông tin, Công an xác định, đối tượng Dương Quang Bình có tiền sử bệnh tâm thần, từng điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương từ ngày 11/6 đến ngày 7/8/2019. Khi còn sống ở địa phương, Bình thường xuyên uống rượu dẫn đến thần trí không minh mẫn.

Tại địa phương, tổ trưởng tổ dân phố từng cho biết, Bình là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, đã có nhiều lần gia đình đưa đi cai nghiện. Cách đây khoảng 3 – 4 tháng mới đi cai nghiện về. Bố để Bình phải đến nhà tổ trưởng tổ dân phố xin xác nhận đối tượng đang cư trú tại địa phương.

Phía UBND phường Chương Dương cho biết, Dương Quang Bình có 2 tiền sự là: trộm cắp tài sản năm 2007 và cai nghiện bắt buộc năm 2004. Đến đầu năm 2019, Bình tiếp tục bị đưa đi cai nghiện.

Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ đâm tử vong

Sống tại địa phương, Bình không gây láo loạn khu xóm nhưng thường xuyên gây náo loạn trong gia đình. Mỗi khi Bình lên cơn, người dân trong phố đều tránh để hắn không gây ra những sự việc nguy hiểm.

Về nguyên nhân vụ án mạng, theo điều tra ban đầu, Bình cho rằng, gia đình em gái lắp camera theo dõi nhà mình nên đã khó trái cửa, đốt xe trong nhà rồi trèo tường sang nhà em gái bên cạnh để đâm em rể. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Dũng ở dưới nhà còn vợ ở cùng các con ở trên gác. Khi chạy xuống thì đã thấy chồng nằm gục dưới nền nhà.

Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng ra đi để lại 4 con thơ gồm 3 con gái và một bé trai mới 4 tháng tuổi.

Nga Đỗ (t/h)