Hé lộ nguyên nhân vợ đâm chồng chết tức tưởi ở Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đưa tin, tối 19/2, hàng loạt fanpage tin tức trên mạng xã hội facebook đồng loạt đưa thông tin về vụ mâu thuẫn gia đình dẫn đến án mạng thương tâm. Vụ việc được cho xảy ra tại đường Cây Keo, phường 20, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Vụ việc khiến cư dân mạng xôm xao, hoang mang về tính xác thực của thông tin.

Tuy nhiên, sau đó Công an quận Tân Phú đã vào cuộc xác nhận, có vụ án mạng thương tâm trên xảy ra trên địa bàn quận quản lý. Theo đó, trong tối ngày 19/2, Công an quận Tân Phú đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh và cuộc điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc. Ngay trong đêm, Công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ án. Thi thể của nạn nhân được đưa về tiến hành khám nghiệm tử thi.

Thông tin gây xôn xao mạng xã hội tối 19/2

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, tối cùng ngày, nhiều tiểu thương nghe thấy tiếng cãi vãi của hai vợ chồng ông T (khoảng 40 tuổi) và bà L. (khoảng 36 tuổi) ở khu vực gần chợ Hiệp Tân, quận Tân Phú.

Thấy vợ cầm dao rất hung hăng, ông T. buông lời thách thức “bà có ngon thì đâm tôi đi”. Trong lúc phẫn uất kèm theo lời thách thức hống hách của chồng, bà L. cầm dao lao đến đâm mạnh vào bụng người chồng. Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến những tiểu thương bán hàng xung quanh không kịp khuyên giải, can ngăn.

Thời điểm đó, nhiều tiểu thương chỉ thấy người chồng ôm bụng chảy đầy máu chạy ra ngoài rồi gục xuống. Khi người dân tiến đến kiểm tra, gọi xe cấp cứu thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Ngay sau đó sự việc được trình báo lên cơ quan điều tra.

Hiện trường vụ án mạng

Nói về nguyên nhân dẫn đến án mạng thương tâm này, một số tiểu thương bán hàng quanh đó cho biết, vợ chồng ông T. thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn. Sự việc bị đẩy đi xa hơn khi công việc kinh doanh , buôn bán gặp khó khăn. Hai vợ chồng từ đó thường xuyên khục khặc nhau từ chuyện buôn bán cho đến cuộc sống bình thường.



Được biết, vợ chồng ông T. lấy nhau các đây chục năm, đã có 3 người con. Cả hai hành nghề buôn bán ở chợ Hiệp Tân. Trước cũng buôn bán được nhưng gần đây gặp nhiều trục trặc.

Hiện, Công an đã áp giải người vợ về trụ sở làm việc, lấy lời khai. Nguyên nhân chính xác vẫn đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

