Tin mới vụ cựu công an bắt cóc nữ sinh tống tiền 5 tỷ đồng

Liên quan đến vụ nữ sinh bị bắt cóc tống tiền 5 tỷ đồng, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, ngày 19/1 đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Toàn (28 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Chí Tâm (30 tuổi; ngụ TP.HCM). 2 đối tượng này bị khởi tố về hành vi "Bắt cóc" và "Chiếm đoạt tài sản".

Sau 10 giờ truy đuổi quyết liệt, Công an tỉnh Trà Vinh đã giải cứu nữ sinh H. an toàn và bắt thành công nhóm bắt cóc tống tiền. Thời điểm đó, hai đối tượng Nguyễn Quốc Toàn và Nguyễn Chí Tâm đã bị bắt giữ. Đáng chú ý, đối tượng Nguyễn Quốc Toàn từng công tác tại Công an huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) và mới xin ra khỏi ngành được khoảng hơn 1 tháng do nợ nần quá nhiều.