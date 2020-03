Tin mới vụ giết người, đốt xác trong thùng phuy ở Hải Phòng

Thông tin mới nhất vu giết người, đốt xác trong thùng phuy ở Hải Phòng, ngày 1/3, Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Tuấn (SN 19996, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương) về tội Giết người.

Phạm Ngọc Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Được biết, Tuấn là đối tượng lười lao động, không có nghề nghiệp ổn định tại địa phương. Trước đây Tuấn từng đi làm công nhân nhưng chỉ được vài ngày lại bỏ việc. Sau khi sa vào con đường nghiện ngập, Tuấn thường xuyên vay nợ để có tiền tiêu xài. Một trong những chủ nợ của Tuấn là N.V.L. (SN 1995), trú tại thôn Kim, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương).

Theo tài liệu điều tra, Tuấn khai nhận, khoảng 12h30 ngày 22/2, anh L. đi xe máy đến nhà Tuấn để đòi tiền nợ 6 triệu đồng nợ gốc và 800.000 đồng tiền lãi. Lúc này Tuấn không có tiền trả nên anh L. đã nói những lời khó nghe. Bức tực, Tuấn chạy xuống bếp lấy dao rựa bằng thép chém nhiều nhát vào người anh L. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tuấn tháo 1 chiếc nhẫn vàng, lấy 6 chiếc điện thoại di động và 930.000 đồng trên người anh L. rồi cho thi thể nạn nhân vào thùng phuy kéo ra sau vườn.

Tại đây, Tuấn lấy giẻ châm lửa để thiêu xác nạn nhân. Sau thấy lửa cháy kém, L. tháo một ít xăng trong xe máy của nạn nhân cho vào phuy và tiếp tục đốt. Khi hàng xóm phát hiện mùi khét từ sau vườn nhà Tuấn, đối tượng này nói là đang đốt rác.

Bố ruột của Tuấn là người phát hiện và trình báo vụ việc xác chết bị đốt cháy trong thùng phuy.

Sau khi đốt xác anh L., Tuấn mang số điện thoại đi bán được 4 triệu đồng rồi tìm về nơi mẹ đẻ sinh sống tại xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên), sau đó bắt xe ô tô khách của nhà xe Hùng Long chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) đi Sốp Cộp (Sơn La).

Đến 3h sáng 23/2, khi xe khách chạy đến ngã ba Cò Nòi (Sơn La), CSGT ra tín hiệu dừng kiểm tra và khống chế bắt được đối tượng giết người đốt xác trong thùng phuy.

Kiều Đỗ (t/h)