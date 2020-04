Vụ nữ sinh lớp 8 bỏ nhà theo gã trai một đời vợ: Gia đình từng phát hiện và ngăn cấm

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An "mất tích" cùng với một người đàn ông, như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, sau gần 1 tháng truy tìm tung tích, cơ quan Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã tìm được nữ sinh N.T.T. (SN 2006, học sinh lớp 8 trường THCS Thượng Sơn, Đô Lương) và đối tượng Nguyễn Ngọc Khoát (SN 1989, trú tại xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Hiện Nguyễn Ngọc Khoát đã bị tạm giữ để làm rõ hành vi "Giao cấu với trẻ từ 13 đến dưới 16 tuổi". Tại cơ quan công an, Khoát khai nhận trong thời gian từ ngày 18/- 11/4 đã nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh T.

"Cháu N.T.T. đã trở về nhà. Cháu T. đi cùng với Khoát suốt thời gian qua và ở trong nhà người quen của Khoát ở Đắk Nông. Đây là khu vực giáp ranh với Campuchia", lãnh đạo xã Thượng Sơn thông tin trên báo chí.



Theo lãnh đạo xã Thượng Sơn, Khoát đưa cháu T. vào Đắk Nông để tìm công việc mới nhưng vẫn chưa xin được. Kể từ ngày bị dụ dỗ bỏ nhà đi theo Khoát, cháu T. không liên lạc với Theo lãnh đạo xã Thượng Sơn, Khoát đưa cháu T. vào Đắk Nông để tìm công việc mới nhưng vẫn chưa xin được. Kể từ ngày bị dụ dỗ bỏ nhà đi theo Khoát, cháu T. không liên lạc với gia đình lần nào.

"Trước đây, gia đình đã phát hiện cháu T. và Khoát có quan hệ tình cảm yêu đương và đã từng đi khỏi nhà một lần", lãnh đạo UBND xã Thượng Sơn thông tin với báo Đất Việt.

Cũng theo vị lãnh đạo xã này, gia đình nữ sinh lớp 8 thuộc diện khó khăn ở xã. Ở trường, nữ sinh có học lực trung bình. Còn về Khoát, qua xác minh, được biết đối tượng này đã có vợ con ở quê nhưng đã ly hôn.

Trước đó, như đã đưa tin, chiều ngày 19/3, cháu T. mặc chiếc áo đồng phục học sinh đội mũ màu đỏ đi mua thuốc chữa bệnh cho mẹ và từ đó "mất tích". Sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vào cuộc điều tra. Trích xuất camera trong một cửa hàng điện thoại gần nhà, công an phát hiện T. đi cùng Nguyễn Ngọc Khoát (làm thuê cho một gia đình là dịch vụ đám cưới trên địa bàn).

Kiều Đỗ (t/h)