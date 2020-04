Kinh hoàng hiện trường vụ va chạm với container, cán bộ quân đội tử vong trong chiếc xe biến dạng



Mới đây trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong, trong đó, người tử vong là một cán bộ đang công tác tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.



Theo đó, vào khoảng 22h ngày 27/4, ông Nguyễn Quách L. (trợ lý chính trị, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) điều khiển xe ô tô 4 chỗ BKS 16N-3966 di chuyển trên đường Thái Hà (thuộc địa phận huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Đến ngã tư đèn đỏ trên đường Thái Hà, đoạn đi qua xã Quỳnh Trang, ô tô con đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 15C-110.30.

Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô con bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn, xe container cũng hư hỏng khá nặng. Thời điểm này, trên xe ô tô con gồm 2 người, trong đó, ông Nguyễn Quách L. tử vong tại chỗ và bị kẹt trên xe, còn người ngồi ghế phụ cũng bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được thông tin, đại diện chính quyền địa phương và Công an huyện Quỳnh Phụ đã nhanh chóng có mặt gọi đội cứu hộ đưa người tử vong bị kẹt ra ngoài và khoanh vùng hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Báo Giao Thông dẫn lời một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, đoạn đường khá tối và vắng vẻ nên xe ô tô con đi nhanh, đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ không dừng lại mà vẫn đi tiếp, tài xế xe đầu kéo do không xử lý kịp nên đã đâm phải.

Đồng Tháp: Chuyển hồ sơ sang CQĐT vụ 2 người thương vong sau khi CSGT xịt hơi cay



Tin Tin tai nạn giao thông mới nhất , sáng 28/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã chuyển hồ sơ vụ CSGT xịt hơi cay người vi phạm qua cơ quan CSĐT công an tỉnh thụ lý điều tra.

Trước đó, ngày 25/4, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm đình chỉ tổ công tác tuần tra thuộc Phòng CSGT tỉnh để xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Qua xác minh ban đầu, vào trước thời điểm xảy ra tai nạn, tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng CSGT tổ chức tuần tra theo kế hoạch thì phát hiện xe mô tô của Tôn Quốc Hùng (23 tuổi; ngụ tỉnh An Giang) chạy tốc độ cao nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Tuy nhiên, Hùng không chấp hành nên lực lượng chức năng truy đuổi. Lúc này Hùng chèn ép, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ nên buộc tổ tuần tra phải sử dụng bình xịt hơi cay để cảnh cáo. Thế nhưng, Hùng vẫn tăng ga bỏ chạy.



Tổ tuần tra quyết định dừng việc truy đuổi, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra thì sau đó nhận được tin báo xảy ra vụ tai nạn giao thông trong đó Hùng là người tử vong, còn Nguyễn Thị Ngọc Tâm (17 tuổi; ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò) ngồi sau xe Hùng bị thương.

"Diễn xiếc" trên đường, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Nam thanh niên điều khiển xe máy, không đội mụ bảo hiểm lại còn cố tình chặn trước đầu ô tô và "diễn xiếc".

Sau vài động tác lắc lư, nam thanh niên này không làm chủ được tay lái và đã trượt ngã xuống đường. Rất may tài xế ô tô phía sau đã đánh lái kịp thời nên không xảy ra tai nạn không xảy ra.



Hà Nội xóa bỏ 76 biển và đèn báo gây xáo trộn giao thông

Tin tức giao thông hôm nay, ngày 28/4, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Sở GTVT Hà Nội xóa bỏ 76 biển và đèn báo gây "nhiễu loạn" giao thông Thủ đô.

Theo đó, nhiều tuyến đường Hà Nội dù lòng đường hẹp, việc kẻ vẽ mũi tên chỉ dẫn làn phương tiện chưa có nhưng vẫn tổ chức đèn tín hiệu rẽ phải gây ra tình trạng lộn xộn ở các nút giao, ngã tư.

Trước những bất cập đó, Phòng CSGT Hà Nội thống nhất bỏ 49 biển "đèn đỏ được phép rẽ phải" tại 40 nút đèn tín hiệu giao thông; bỏ 27 đèn mũi tên xanh rẽ phải tại 26 nút đèn tín hiệu giao thông.

Đối với những nút giao có mặt cắt đường hơn hoặc bằng 3 làn phương tiện, đề xuất giữ nguyên tổ chức giao thông cho các phương tiện rẽ phải khi đèn đỏ và bổ sung 13 đèn mũi tên xanh rẽ phải tại 10 nút đèn tín hiệu giao thông.

Công bố đường dây nóng đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thực hiện Công điện số 480/CĐ-TTg ngày 23/4 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2020, Ủy ban ATGT Quốc gia thông báo số điện thoại để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự ATGT.

Phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tình hình trật tự ATGT, ùn tắc giao thông liên hệ: Cục Cảnh sát giao thông – 0995676767, 0692342608.



Phản ánh các thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ: 0983.60.8989 (Vụ Vận tải – Tổng cục đường bộ Việt Nam); 0916608085 (Vụ An toàn giao thông – Tổng cục đường bộ Việt Nam); 0962665959 (Thanh tra Bộ Giao thông vận tải).



Để phản ánh và được giải đáp trong lĩnh vực đường sắt, liên hệ Cục Đường sắt Việt Nam: 0865367565. Lĩnh vực hàng không, liên hệ theo số: 0916562119. Lĩnh vực đường thủy nội địa, liên hệ theo số: 0243.8451888.

Phản ánh về tình hình trật tự ATGT, tai nạn giao thông liên hệ các số: 0989088719; 0913363509; 0936173906; 0936198387 (Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia); 0977497891 (Vụ ATGT – Bộ GTVT).

Lưu ý, người tham gia giao thông khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin về hành trình, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện, số hiệu chuyến bay, thời gian, lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự ATGT, ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện và an toàn.





