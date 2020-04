Tin nhắn tuyệt mệnh hé lộ lý do nam thanh niên nhảy sông tự vẫn ở Bắc Giang

Sáng ngày 22/4, Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang ) thông tin, đơn vị nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện thi thể nam giới ở sông Cầu.

Theo đó, khoảng 10h30 ngày 21/4, người dân sống ở khu vực sông Cầu hốt hoảng khi phát hiện một thi thể nam giới nổi gần bờ sông Cầu, đoạn chảy qua khu vực thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên.

Nhận được tin báo, Công an huyện Việt Yên đã cử tổ công xuống phong tỏa hiện trường, trục vớt thi thể nạn nhân. Kiểm tra trong người thì phát hiện có giấy tờ tùy thân, xác định nạn nhân là P.V.D. (SN 1996, ở xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên).

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Theo gia đình nạn nhân, chiều thứ 7 tuần trước (18/4), D. rời khỏi nhà rồi sau đó nhắn tin thông báo nợ nần, gửi lời chào xin lỗi. Người thân cung cấp tin nhắn của D. có nội dung như sau: “Con bất hiếu, nợ nần nhiều và gửi lời chào tạm biệt mọi người”.

Gia đình sau đó đã tìm cách liên lạc với D. nhưng không được, tìm kiếm thông tin nạn nhân qua bạn bè cũng không thấy nên đã trình báo sự việc đến Công an địa phương.

Theo thông tin từ Công an huyện Việt Yên, hiện cơ quan điều tra đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao lại cho gia đình đưa về tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

