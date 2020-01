Your browser does not support HTML5 video.

Tin nóng ngày 02/01/2020: Bộ Tài chính ` Đã có 38.000 tỷ để thực hiện cải cách tiền lương` 05:30 03/01/2020 Tin nóng trong ngày 02/01/2020 có những nội dung chính sau: Thông tin từ Bộ Tài chính: “Đã có 38.000 tỷ để tăng lương” ; Giả giấy tờ, nhóm 9x lừa hàng chục tỷ đồng từ ứng dụng vay tiền online; ...