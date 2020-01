Your browser does not support HTML5 video.

Tin nóng ngày 04/01/2020: Xuất hiện virus lạ tại Trung Quốc, lo ngại nguy cơ lây lan sang Việt Nam 10:18 04/01/2020 Tin nóng trong ngày 04/01/2020 có những nội dung chính sau: Giá thịt heo liệu có 'hạ nhiệt' đón tết? ; "Tự xưng Tiến sĩ luật" chống đối khi bị kiểm tra nồng độ cồn; Sẽ có hướng dẫn phạt người “ép” uống rượu, bia;...