Your browser does not support HTML5 video.

Tin nóng ngày 07/01/2020: Cháy rừng ở Úc, 23 người thiệt mạng, nửa tỉ động vật gặp nạn 07:56 07/01/2020 Tin nóng trong ngày 06/01/2020 có những nội dung chính sau: CMND, bằng lái, những giấy tờ tùy thân quan trọng sẽ thay đổi năm 2020; Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 của học sinh, sinh viên; Giá vàng hôm nay 6/1; ...