Your browser does not support HTML5 video.

Tin nóng ngày 07/01/2020: Tạm giam chủ thầu trả lương công nhân bằng ma túy 20:51 07/01/2020 Tin nóng trong ngày 07/01/2020 có những nội dung chính sau: Yêu cầu cải chính thông tin: ăn hoa quả cũng bị phạt nồng độ cồn như uống rượu, bia; Mưa cũng không dập được cháy rừng ở úc?; Giá vàng hôm nay 7/1; ...