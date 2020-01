Your browser does not support HTML5 video.

Tin nóng ngày 15/01/2020: Sử dụng soda công nghiệp làm nước mắm đe dọa sức khỏe người tiêu dùng 18:21 15/01/2020 Tin nóng trong ngày 15/01/2020 có những nội dung chính sau: Từ hôm nay 15.1.2020, người dân được quyền ghi hình, ghi âm CSGT; Đề xuất cấm xe tải trên 10 tấn đi vào trung tâm thành phố Đông Hà;... .