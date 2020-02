Your browser does not support HTML5 video.

Tin Nóng: Người dân có thể chụp ảnh, quay phim cửa hàng tăng giá khẩu trang cho công an 19:38 04/02/2020 Tin nóng trong ngày 10/01/2020 có những nội dung chính sau: Người dân có thể chụp ảnh, quay phim cửa hàng tăng giá khẩu trang cho công an; 85 cửa hàng bị xử phạt trong 1 ngày vì ‘thổi giá’ khẩu trang; ... .