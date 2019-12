Your browser does not support HTML5 video.

Tin nóng ngày 31/12: Tăng cường xử lý lái xe cố tình uống rượu bia 19:00 31/12/2019 Bắt đầu từ ngày mai 1/1/2020, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực sẽ nghiêm cấm toàn bộ hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi có nồng độ cồn trong người...