Lái xe kiểu liều mạng, 2 thanh niên nhận 'quả báo' lao đầu xuống rãnh

Theo nội dung đoạn clip, một chiếc ô tô đang cố gắng quay đầu trên con đường nhỏ hẹp thì bất ngờ xuất hiện chiếc xe máy từ phía sau đi tới lao vào tông vỡ gương.

Điều khiển chiếc xe máy chạy với tốc độ cao là 2 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm. Sau khi tông nát gương xe ô tô, cả chiếc xe máy và người điều khiển tiếp tục lao xuống rãnh nước ven đường.

Được biết, sau tai nạn giao thông trên, cả hai thanh niên đều đã bị thương.

Hà Nội: Va chạm với xe đầu kéo, 3 người cùng gia đình tử vong trên đường đi lễ chùa

Tin tai nạn giao thông mới nhất , tối 12/2, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Hiện trường tai nạn thương tâm. Ảnh: Zing

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy chở 3 người trong 1 gia đình ở xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hoà, Hà Nội đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát Hà Nội di chuyển theo hướng ngược lại trên đường Hồ Chí Minh. Hậu quả là 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ, 1 người tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Được biết, thời điểm xảy ra tại nạn, quanh khu vực có mưa và sương mù khiến tầm nhìn bị hạn chế. Khu vực tai nạn cũng điểm đen về giao thông vì có nhiều khúc cua gấp, quanh co. Theo lãnh đạo UBND xã An Phú, nguyên nhân ban đầu được xác định do ô tô mất lái, đâm vào xe máy. 3 nạn nhân xấu số trên xe máy là 2 vợ chồng và con nhỏ. Gia đình này vừa đi lễ chùa về thì không may xảy ra sự việc.

Tai nạn vì tài xế ô tô mở cửa không quan sát

Nam thanh niên ngồi trong ô tô mở cửa xe nhưng không quan sát xung quanh, hậu quả là cửa xe va trúng 2 người đi xe máy đang di chuyển cùng chiều. Sau va chạm bát ngờ, hai người trên xe máy ngã xuống đường, tuy nhiên rất may không ai bị thương nghiêm trọng.

Khởi tố nam thanh niên đua xe tông tử vong CSGT

Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thành Long (SN 1998, ngụ Q.12) về tội "Giết người".

CSGT bị tông chấn thương sọ não tử vong

Rạng sáng 31/12/2019, Tổ công tác 363 Công an huyện tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được phân công trên tuyến QL22 thì phát hiện nhóm thanh, thiếu niên tổ chức đua xe. Lúc này, tổ công tác ra hiệu dừng lại thì bất ngờ, xe máy do Long điều khiển chở theo Huỳnh Ngọc Chung (SN 1993, ngụ Hóc Môn) lao thẳng vào tổ công tác khiến trung úy N.P.T.N., Đội CSGT - TT Công an huyện Hóc Môn bất tỉnh.

Sau đó, trung úy N. được đưa vào Bệnh viện 115 cấp cứu nhưng đến ngày 2/1 trung úy N. đã tử vong do chấn thương sọ não.

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tông chết người rồi bỏ trốn

Ngày 13/2, Công an huyện Cơ Kông Chro ( Gia Lai ) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Hâm (SN 1997, trú tại làng Châu, xã Chư Krei, huyện Kông Chro) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Chân dung đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn. Ảnh: Infonet

Trước đó, lúc 18h ngày 13/11/2019, Đinh Hâm điều khiển xe mô tô BKS 19K2-9599 lưu thông theo hướng xã Chư Krey đi xã An Trung (huyện Kông Chro). Đến đường bê tông thuộc làng Skiết, xã An Trung, xe của Đinh Hâm đã xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 81B2-118.69 Đinh B. (SN 1995, trú tại làng Châu, xã Chư Krey) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Sau va chạm mạnh, Đinh B. bị thương nặng nằm trên đường, bất tỉnh. Lúc này, Đinh Hâm không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà phóng xe bỏ chạy.

Sau đó, Công an huyện Kông Chro đã xác định Đinh Hâm là người điều khiển xe đi không đúng phần đường, gây ra tai nạn khiến anh Đinh B. tử vong.

Kiều Đỗ (t/h)