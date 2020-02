Kinh hoàng bánh xe tải rụng giữa đường khiến người đi xe máy 'chết oan'

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra hôm 12/2 trên một tuyến đường thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Theo nội dung đoạn clip, thời điểm xảy ra sự việc, một chiếc xe ô tô trọng tải lớn đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bánh xe phía bên trái văng ra đường.

Đúng lúc này, một chiếc xe máy lưu thông ở chiều ngược lại đi tới và bị bánh xe va vào, ngã ra đường.

Theo nguồn tin của báo giao thông, sau sự việc, người đi xe máy bị thương nặng và đã tử vong.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh của nhà người dân ghi lại.

Quảng Trị: Nữ giáo viên mầm non tử vong tại chỗ sau va chạm với ô tô

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người Lao Động

Nạn nhân là chị Trần Thị Th. (SN 1985; giáo viên mầm non ngụ tại thôn Pa Hy, xã Tà Long, huyện Đakrông). Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chị Th. điều khiển xe mô tô BKS 74K1-061.19 di chuyển trên Quốc lộ 9 theo hướng Lao Bảo - Đông Hà. Khi đến Km52, xe mô tô bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô BKS 74C-064.44 (chưa rõ danh tính lái xe) chạy theo hướng ngược lại.

Sau va chạm chị Th. tử vong ngay tại chỗ, chiếc ô tô lao xuống suối sâu cạnh hiện trường.



Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Đakrông nhanh chóng có mặt giải quyết hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Dừng chờ đèn đỏ, 3 xe máy bị xe tải lùa vào gầm

Chiếc xe máy vision của nạn nhân nằm dưới bánh xe. Ảnh: ATGT

Theo ATGT, thời điểm trên, xe tải BKS 60C-131.19 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên QL51 theo hướng đi từ huyện Long Thành về ngã tư Vũng Tàu (TP Biên Hòa), đến khu vực đèn tín hiệu giao thông gần chợ Phước Tân (phường Phước Tân, TP Biên Hoà) xe này bất ngờ tông vào xe máy mang BKS 60C1-987.81 do một người phụ nữ (khoảng ngoài 50 tuổi) điều khiển lưu thông phía trước khiến người này ngã ra đường và bị cuốn vào gầm xe.

Chưa dừng lại, xe tải mất lái tiếp tục lao lên phía trước tông vào 2 xe máy khác mang BKS 60C1-786.42 và xe BKS 60F1-836.52 cũng đang dừng chờ đèn đỏ.

Hậu quả là người phụ nữ điều khiển xe máy BKS 60C1-987.81 bị tử vong tại chỗ do bị bánh xe tải cán qua. Hai người di chuyển trên xe máy còn lại cũng bị chấn thương nhẹ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải đã bỏ đi khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên QL51 ùn tắc kéo dài.

Phạt 50 triệu đồng tài xế ô tô không bằng lái, dương tính với ma túy

Mới đây, Đội CSGT Đường bộ số 1 (Phòng CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện và xử phạt một tài xế taxi với số tiền hơn 50 triệu đồng.

Tài xế dương tính với ma tuy và phương tiện bị tạm giữ. Ảnh: SGGP

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 13/2, tổ công tác thuộc Đội CSGT Đường bộ số 1 phát hiện xe ô tô BKS 74A-071.07 của một hãng taxi trên địa bàn do có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế Nguyễn Quang Đức (SN 1990, ngụ khóm Vĩnh Bắc, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) không có giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe thế chấp ở ngân hàng đã quá hạn. Ngoài ra, qua test nhanh, lực lượng chức năng phát tài xê dương tính với chất ma túy.

Lực lượng chức năng quyết định xử phạt tài xế 50 triệu 500 ngàn đồng vì các lỗi vi phạm trên và đồng thời tạm giữ phương tiện trong 7 ngày.

Kiều Đỗ (t/h)