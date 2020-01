Thót tim khoảnh khắc container hóa 'tử thần' lao thẳng vào đôi nam nữ đứng trên vỉa hè

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại tình huống giao thông vô cùng nguy hiểm khiến người xem một phen thót tim.





Your browser does not support HTML5 video.

Theo nội dung clip, thời điểm trên, chiếc xe máy chở 1 nam 1 nữ vừa đi từ trong ngõ ra. Lúc này, đường khá đông xe nên xe máy đứng trên vỉa hè để chuẩn bị xuống đường. Tuy nhiên, bất lình lình, một chiếc xe container cùng làn đường từ phía sau chạy tới lao thẳng vào đôi nam nữ. Rất may, khi chiếc container đến gần 2 người trên xe máy đã kịp thờ phát hiện và tránh kịp thời. Sau đó, chiếc container bẻ lái đâm vào ô tô đỗ phía trước đẩy xe này lên phía trước vài mét.

Hà Tĩnh: Học sinh lớp 4 bị xe tải cán tử vong khi đi học về

Tin tai nạn giao thông mới nhất , sáng ngày 15/1, ông Dương Quốc Việt - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hòa Hải (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh ) cho biết, một học sinh của trường vừa tử vong thương tâm trên đường đi học về chiều 14/1.

Hiện trường vụ em học sinh tiểu học bị xem tải cán tử vong. Ảnh: VOV





Nạn nhân xấu số là em Nguyễn Trần N.Đ. - học sinh lớp 4. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 16h45’ chiều qua. Thời điểm trên, em Đ. cùng nhóm bạn đạp về trở về nhà sau khi tan học. Đến một ngã ba cách trường khoảng 1 km, Đ. bị một chiếc xe tải BKS Hà Tĩnh lùi trúng, nam sinh ngã ra đường và bị bánh xe cán vào người, tử vong tại chỗ.

Được biết, lực lượng chức năng huyện Hương Khê đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

"Ma men" tông một người bị thương trước quán karaoke

Chiều 14/1, trên đường Nghi Tàm (phường Yên Phụ - quận Tây Hồ - Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến mộ người bị thương nặng.





Your browser does not support HTML5 video.

Cụ thể, vào khoảng 16h15’ chiều cùng ngày, xe ô tô KIA BKS 30F -929.50 lưu thông trên đường Nghi Tàm hướng về phía Âu Cơ. Đến khu vực trước cửa quán karaoke địa chỉ số 112 Nghi Tàm xe này bất ngờ mất lái tông trúng một xe máy BKS 29V7-092.08 do 1 người đàn ông điều khiển.

Sau cú tông mạnh, người đi xe máy ngã ra đường và phải đi cập cứu trong tình trạng bị thương nặng. Theo nguồn tin của báo Giao Thông, thời điểm xảy ra sự việc tài xế lái ô tô đang trong trạng thái say xỉn.

Nghệ An: Tạm giữ tài xế tông người sửa xe bên đường tử vong rồi bỏ trốn

Mới đây, Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An cho biết đã tìm thấy chiếc xe ô tô và tài xế gây tai nạn khiến 2 người thương vong trên địa bàn. Chiếc xe Mazda CX5 và tài xế liên quan đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.









Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, vào lúc 20h tối ngày 13/01, anh Nguyễn Văn Tiến 32 tuổi (trú khối 8 thị trấn Quỳ Hợp) điều khiển xe bán tải BKS 37C-29443 chở theo một người bạn lưu thông trên Quốc lộ 48 theo hướng từ TP Vinh về Quỳ Hợp. Đến địa bàn xã Nghĩa Thuận, xe bán tải bị hỏng nên anh Tiến và bạn xuống xe để kiểm tra.

Đúng lúc này, một ô tô chạy cùng chiều lao tới đâm văng 2 người sang bên kia đường. Hầu quả là anh Tiến tử vong tại chỗ, bị thương nặng và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Thái Hòa.

Sau khi gây tai nạn, tài xế không dừng lại mà tiếp tục nhấn ga bỏ chạy.

Hà Tĩnh: Container lật nhào khi ôm cua tại vòng xuyến

Tai nạn giao thông hôm nay 15/1, trên địa bàn xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa xảy ra một vụ xe container chở hoa quả lật giữa đường.





Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiền Phong





Theo nguồn tin trên báo Tiền Phong, vào khoảng 0h sáng, xe container BKS: 98C-201.10 kéo theo rơmooc 98R-01479 điều khiển xe theo hướng Nam Bắc. Đến ngã tư đường tránh xã Cẩm Vịnh, tài xế bẻ lái cua sang bên trái khiến chiếc xe bị lật nghiêng, đổ xuống đường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt giải quyết hiện trường. Tại khu vực xảy ra tai nạn, chiếc xe lật nghiêng xuống đường, dầu chảy loang lổ, hơn 20 tấn chuối tung toé ra đường.

Đến 9h30, hiện trường tai nạn đã cơ bản được khắc phục. Được biết, nguyên nhân ban đầu tai nạn được xác định là do tài xế không làm chủ được tốc độ. Sai sự có, người này cũng đã bị thương nhẹ.



Kiều Đỗ (t/h)