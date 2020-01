Tin tai nạn giao thông ngày 17/1/2020, do không cẩn thận, người điều khiển xe chở lợn đã gây tai nạn cho người đi xe máy bên cạnh khiến nạn nhân suýt rơi vào tình huống nguy hiểm.

Xe chở lợn hóa 'hung thần' đường phố khiến một người suýt bị ô tô cán qua đầu

Mới đây mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm khiến người chứng kiến không khỏi thót tim.

Theo nội dung clip, một xe máy chở lợn đang lưu thông trên đoạn đường khá đông đúc. Khi vượt một chiếc xe máy đi cùng chiều, phần đầu lợn phía sau xe chở bất ngờ vướng vào tay lái khiến tài xế xe này ngã nhào xuống đường.

Thời điểm này, có một chiếc ô tô đi từ đi phía sau lên, suýt chút nữa là cán lên đầu nạn nhân. Rất may, tài xế xe này đã đánh lái kịp thời nên tránh được tai nạn kinh hoàng.

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 16/1 tại Vĩnh Phúc.

Hà Tĩnh: Xe máy va cham trực diện, 5 người thương vong

tai nạn giao thông Tin mới nhất, Công an huyện Lộc Hà vừa cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tối 16/1.

Hiện trường tai nạn

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 phút, thời điểm trên, 2 chiếc xe máy BKS 38L1-211.49 và 38N1-197.03 chở tổng cộng 5 người lưu thông trên tỉnh lộ 9 đoạn qua xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh thì bất ngờ tông trực diện vào nhau, khiến cả 5 người thương vong.

Trong đó, Nguyễn Trọng Đ. (SN 1998, trú xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) và Võ Tiến D. (SN 2000, xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tử vong tại chỗ. 3 người còn lại cũng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Hà đã kịp thời phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Lào Cai: Thót tim xe máy không nhìn đường gây họa cho xe ben

Theo nội dung clip, chiếc xe máy chở hàng di chuyển trên đường nhưng không chú ý quan sát và chạy lấn làn. Để tránh chiếc xe này, xe ben đi ngược chiều đã bẻ lái sang bên đường. Hậu quả là bánh trước xe bị sụt xuống cống nước và mắc kẹt.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 11h38 chiều 14/1 tại Lào Cai. Sau tai nạn xe ben đã mắc kẹt nhiều giờ liền và chủ xe đã phải gọi cứu hộ kéo xe lên.

Bình Dương: Ô tô bán tải sang đường ẩu bị xe ben tông nát đầu

Sự việc xảy ra hôm 14/1 trên đường DT240, đoạn qua chợ Long Nguyên, Bến Cát, Bình Dương

Thời điểm trên, chiếc xe ben đang lưu thông trên đường thì bất ngờ gặp một ô tô bán tải băng qua đường. Để tránh xe này, tài xế xe ben đã đánh lái sang trái nhưng không kịp. Va chạm kinh hoàng làm cả hai phương tiện hư hỏng trong đó ô tô bán tải bị hư hỏng nặng.

Đắk Lắk: Tai nạn liên hoàn trong đêm, 2 người thương vong



Báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, khoảng 21h tối 16/1, trên Quốc lộ 14 (đoạn qua xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, hai nạn nhân chở nhau trên xe máy đã xảy ra va chạm với xe công nông đang đậu bên lề đường. Hậu quả là hai ngườ ngã văng xuống đường.

Đúng lúc này, xe khách 45 chỗ 82B-00.494 do tài xế Nguyễn Hoàng Quốc Việt (SN 1980, trú Kon Tum) điều khiển đang di chuyển theo hướng Gia Lai - TP.HCM chạy đến khu vực tai nạn và xảy ra va chạm dẫn đến lật xe. Hậu quả là người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, người ngồi sau bị thương nặng phải nhập viện.

Thời điểm trên xe khách lúc này có 17 người, rất may không có ai bị thương nặng.

Kiều Đỗ (t/h)