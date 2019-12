Thót tim khoảnh khắc 2 ô tô lao vào "mưu sát" người đi bộ trên vỉa hè

Tai nạn liên hoàn khiến người chứng kiến không khỏi kinh hãi. Theo nội dung đoạn clip, thời điểm xảy ra sự việc, một người đàn ông đang đi bộ ở vỉa hè bên phải thì ở làn đường đối diện đang có một chiếc ô tô màu trắng đang đi tới.

Thình lình, chiếc xe này tạt ngang sang đường như thể sắp tông vào người đàn ông thì một chiếc ô tô màu xanh chạy với tốc độ cao từ phía sau lao tới, húc vào xe này. Sau va chạm, 2 xe mất lái quay trên đường, chiếc xe xanh còn tông vào một xe khác đỗ trên vỉa hè và húc đi vài mét.



Người đàn ông đi bộ đã được một phen thót tim, suýt bị kéo vào vụ tai nạn kinh hoàng này. Được biết, vụ việc xảy ra vào ngày 15/12 tại Doboj, Cộng hòa Srpska, Bosnia và Herzegovina.

Clip: Xe tải đi ngược chiều vượt mặt CSGT và cái kết

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 15/12/2019 trên một đoạn đường thuộc TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Theo báo Giao Thông, thời điểm trên, xe tải BKS 34C-246.46 đi vào làn đường ngược chiều nhưng nhất quyết không chịu lùi xe mà lại ngang ngược "thi gan", ép các xe khác phải nhường đường. Một lúc sau, lực lượng chức năng xuất hiện yêu cầu tài xế xe tải xuống xe xử lý.

Đồng Nai: Xe container lật trong hầm chui khiến quốc lộ ùn tắc 3 km

Chiếc xe đầu kéo lật nghiêng và hư hại nặng. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Theo Tri Thức Trực Tuyến, xe đầu kéo container BKS TP.HCM do tài xế khoảng 45 tuổi điều khiển di chuyển theo hướng Đồng Nai đi TP.HCM đến địa điểm trên thì bất ngờ lật xuống đường. Rất may, nam tài xế và phụ xe không gặp nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên phương tiện hư hỏng.

Vụ tai nạn giao thông mới nhất trên quốc lộ 1 cũng kiến đoạn đường này ùn tắc 3 km. Đến hơn 9h cùng ngày, hiện trường tai nạn mới được giải quyết xong. Hiện nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nghệ An: Vừa đi ăn giỗ về, người đàn ông bị xe tải cuốn vào gầm tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra và đầu giờ chiều ngày 16/12, trên QL7A, đoạn qua địa bàn xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An khiến ông Dương Lê L. (68 tuổi, trú xã Trung Sơn, huyện Đô Lương) tử vong tại chỗ, bà Nguyễn Thị Th. (54 tuổi, trú cùng địa phương) bị thương nặng.

Báo Người Lao Động thông tin, thời điểm trên, ông L. điều khiển xe máy chở bà Th. lưu thông trên quốc lộ 7A đến đoạn đường giữa quốc lộ 7A giao với quốc lộ 7B thuộc địa phận xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương thì bất cẩn chạy "cắt mặt" xe tải chở keo do Trần Văn Anh (31 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) điều khiển.

Hậu quả là 2 xe xảy ra va chạm, xe tải cuốn ông L. và xe máy vào gầm, bà Th. bị thương nằm trên đường.

Theo thông tin ban đầu, ông L. và bà Th. vừa đi ăn đám giỗ ở xã Lưu Sơn, trên đường về thì gặp nạn.





Kiều Đỗ (t/h)