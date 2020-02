Lao xe máy tốc độ cao, thanh niên tông chết người trên đường ở Đà Nẵng

Trên đoạn đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) vào tối qua đã xảy ra 1 vụ tai nạn do một nam thanh niên chạy tốc độ cao tông chết người đàn ông 51 tuổi.

Lao xe máy tốc độ cao, thanh niên tông chết người trên đường Đà Nẵng

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h tối qua ngày 17/2 trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng . Nạn nhân tử vong do vụ tai nạn là ông T. (51 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê).

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, ông T. đang đi xe máy qua đường Nguyễn Tất Thành đi cầu Thuận Phước thì bị Lê Minh V. đi xe máy chở theo một người khác, không đội mũ bảo hiểm tông thẳng xe vào người. Do cú tông quá mạnh lúc xe đang lao nhanh, ông T. đã tử vong tại chỗ. Anh V. cùng người đi cùng đã được đưa tới viện cấp cứu.

Va chạm nghiêm trọng trên cầu Trường Hà, 6 người nhập viện

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng nay ông Nguyễn Văn C. (45 tuổi) điều khiển ô tô 75A-114.32 chở theo anh Hồ Đức Ch. (24 tuổi, cùng tu tại chùa Khánh Duyên tại Túy Vân, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) đi hướng xã Phú Gia về Vinh Thanh, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế

Đến đoạn đầu cầu Trường Hà, xe ô tô này đã va chạm nghiêm trọng với ô tô 75A-109.03 do ông Trần Văn B. (40 tuổi, trú tại thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền, Phú Lộc) đi hướng ngược lại. Trên xe anh B. lúc này còn chở theo 3 người khác trong cùng một gia đình là Văn H. (32 tuổi), chị Nguyễn Thị Th. (30 tuổi), Văn Nguyễn Duy K. (23 tuổi, cùng trú xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc). Vụ tai nạn đã khiến 6 người trên phải nhập viện cấp cứu.

Hiện các nạn nhân của vụ tai nạn đang được chữa trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Các bác sĩ nhận định có 2 nạn nhân bị thương nặng nhất là anh B. bị tràn dịch màng phổi , chị Th. bị vỡ đốt sốt ngực, còn những người khác chỉ xây xát, thương nhẹ.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Phú Vang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông. Hiện Công an huyện cùng các lực lượng chức năng khác vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xác định nguyên nhân tai nạn liên hoàn giữa 2 xe khách và xe đầu kéo

Sáng 18/2, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe khách và xe đầu kéo. Theo đó, xe 16 chỗ BKS 74B-00002 lưu thông theo hướng Bắc - Nam đến địa điểm trên đã cố vượt xe đầu kéo 29C-50947 kéo theo rơ mooc 29R-03358 chạy hướng cùng chiều lúc này đang chuẩn bị lên dốc.

Đúng lúc này, ở làn đường đối diện có xe khách giường nằm BKS18B-01648 đang chạy tới. Do bất ngờ, tài xế xe giường nằm đạp phanh, đánh lái khiến xe xoay ngang đường. Xe 16 chỗ không kịp tránh đâm sầm vào giữa chiếc xe giường nằm và quay ngược đầu lao vào xe đầu kéo.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do trời mưa, đường trơn trượt, hai xe lại chạy tốc độ cao, không đảm bảo an toàn. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 6 người khác bị thương. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy các tài xế không có nồng độ cồn khi điều khiển các phương tiện.

Nam công nhân tử vong tại công trình xây dựng cống thoát nước ở Đà Nẵng

Trước đó, vào ngày 17/2, các công nhân đang làm việc tại công trình xử lý nước thải tại rạm xử lý nước thải Hòa Xuân ở đường Trần Nam Trung, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng thì phát hiện anh Đ.H.N. (31 tuổi, trú huyện Hòa Vang) tử vong tại công trình cống thoát nước đang xây dựng.

Qua khám nghiệm tử thi, Phó Công an phường Hòa Xuân, Đại úy Hồ Đắc Dũng cho biết nạn nhân bị thương tích nặng ở vùng đầu khiến tử vong. Đại úy Dũng cho biết: "Thời điểm khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân bị trượt chân, té ngã va đầu vào vật cứng tại công trình dẫn đến tử vong.." Hiện công an phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã bàn giao vụ nam công nhân tử vong cho công an quận thụ lý.

Chi Nguyễn (t/h)