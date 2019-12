Thót tim khoảnh khắc ô tô mất lái, tông vào vỉa hè rồi 'bay' lên như chim

Khoảng 14h chiều ngày 18/12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường DT391, đoạn qua khu vụ thị trấn Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương . Diễn biến của vụ tai nạn đã được camera an ninh của nhà dân bên đường quay lại được và chia sẻ lên mạng xã hội

Theo báo Tổ Quốc, thời điểm trên, chiếc xe ô tô Honda CRV đang di chuyển trên đường với tốc độ rất cao. Sau đó, không hiểu lý do gì, chiếc xe này mất lái và bất ngờ trèo lên vỉa hè tông vào những chiếc xe và nhà dân bên đường.

Hình ảnh trên clip đăng tải trên mạng xã hội đã ghi lại được khoảnh khắc chiếc xe lao như tên bắn, tông vào vỉa hè rồi "bay" lên cao khoảng 2 mét khiến những người đi đường khiếp vía.

Đầu xe hư hỏng nặng sau tai nạn kinh hoàng. Ảnh: Báo Tổ Quốc

Sau va chạm kinh hoàng, chiếc ô tô nát bét phần đầu, biến dạng, cửa kính của nhà dân vỡ nát. Theo một số nhân chứng, sau sự việc, tài xế Honda CRV bước ra khỏi xe trong trạng thái đầy hoảng loạn. Rất may là vụ việc không gây thương vong về người.

Thanh Hóa: Xe khách chồm lên cabin trạm thu phí, hành khách bị thương nặng

Hiện trường tai nạn

Theo thông tin trên báo Giao Thông, sự việc xảy ra lúc khoảng 8h sáng nay. Xe khách BKS 29B-112.15 đang lưu thông theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa, khi đến trước trạm thu phí Bỉm Sơn (địa phận Dốc Xây, P. Bắc Sơn, Hà Trung, Thanh Hoá) thì bất ngờ lao lên dải phân cách an toàn, tông mạnh vào cabin trạm thu phí.



Sau va chạm, xe khách và cabin trạm thu phí hư hỏng, tài xế xe khách bị thương nhẹ, 1 người khách trên bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Tai nạn cũng khiến giao thông quanh khu vực trạm thu phí Bỉm Sơn ùn tắc cục bộ. Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường và điều tra sự việc.

Bình Định: Xe máy va chạm với xe đầu kéo, 1 người tử vong

Chiếc xe của nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: ATGT

Nạn nhân là anh Lê Đức Nhuận (20 tuổi, trú thôn Luật Lễ, TT Diêu Trì, huyện Tuy Phước). Vào khoảng 18h30 ngày 18/12, anh Nhuận điều khiển xe máy BKS 77G-256.30 trên tuyến QL19 theo hướng từ thị trấn Tuy Phước về cầu Bà Di. Khi đến địa bàn thôn Phong Tấn (xã Phước Lộc), xe anh Thuận bất ngờ bị chiếc xe đầu kéo BKS 77C-092.94 kéo theo rơ-moóc BKS 77R-010.46 do anh Đoàn Xuân Thinh (43 tuổi, trú xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) điều khiển lưu thông cùng chiều tông vào từ phía sau.

Tai nạn kinh hoàng khiến anh nhuận ngã xuống đường, bị thương nặng. Nạn nhân tử vong sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường cũng hư hỏng nặng.

Hiện lực lượng chức năng huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đang điều tra, làm rõ sự việc.

Ô tô mất lái đâm gãy cột điện trên vỉa hè, 4 người thương vong

Cũng trên địa bàn tỉnh Bình Định tối qua cũng đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết và 3 người bị thương.



Các nạn nhân đều là những người có mặt trên chiếc xe ô tô BKS 77A-128.65 gặp nạn tối 18/12.

Chiếc xe tông đổ cột điện bên đường rồi lật ngược. Ảnh: ATGT

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h tối 18/12, chiếc xe ô tô trên lưu thông trên tuyến QL19B, đến đoạn thuộc thôn Huỳnh Giản (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) thì bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè, tông thẳng vào cột điện chiếu sáng bên đường và lật một vòng.

Thời điểm này, trên xe có 4 người gồm 3 anh em ruột Huỳnh Công Tàu (46 tuổi), Huỳnh Công Trường (40 tuổi), Huỳnh Công Trí (36 tuổi) và anh Hân Trần Thái Bảo (trú xã Cát Tiến, huyện Phù Cát).

Tai nạn kinh hoàng khiến anh Trường tử vong. 3 nạn nhân còn lại bị thương, trong đó anh Tàu và anh Bảo bị thương nặng, còn anh Trí bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an huyện Tuy Phước và tỉnh Bình Định đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc Tại hiện trường, cây cột điện bị gãy ngang, ô tô hư hỏng nghiêm trọng.

Hà Tĩnh: Ô tô tải lật ngang trên quốc lộ vì tông trúng... trâu

Sự việc xảy ra vào tối ngày 18/12 trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh

Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Một chiếc ô tô tải đang lưu thông bất ngờ tông trúng con trâu đi ngang qua đường. Sau va chạm, con trâu nặng hơn 100 kg gãy chân, văng xa cả chục mét, còn chiếc ô tô tải bị lật khiến tài xế phải nhập viện cấp cứu.

Tai nạn khiến giao thông ùn tắc, giải phân cách giữa đường cũng bị hư hỏng. Theo Tri Thức Trực Tuyến cơ quan chức năng sau đó đã phải điều động máy cẩu đến giải phóng hiện trường.



