Nhảy ra khỏi xe máy, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Theo nội dung clip, người đàn ông không đội mũ bảo hiểm chạy xe máy với thái độ khá bất cẩn. Tại khu vực giống như là ngã tư, người này đã thiếu quan sát và vẫn rẽ trái bất chấp chiếc xe tải đang lao tới. Khi nhận ra sắp xảy va chạm, người đàn ông nhảy khỏi xe thoát chết trong gang tấc.

Theo Tri Thức Trực Tuyến, sự việc xảy ra trên đường 31, đoạn qua xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Bình Thuận: Ô tô dừng đèn đỏ bị 2 xe tải kẹp nát bét

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc xe ô tô con màu trắng do anh Võ Văn Toàn điều khiển đang dừng đèn đỏ ở ngã tư thì bất ngờ bị xe tải do tài xế Bùi Tấn Hội (45 tuổi) tông vào. Chưa dừng lại, chiếc xe tải còn đâm tiếp vào một chiếc ô tô con 4 chỗ màu đỏ và một chiếc xe tải khác đang dừng đèn đỏ.

Hiện trường tai nạn thảm khốc

Hậu quả là chiếc xe con 4 chỗ màu trắng bị văng sang làn đường bên cạnh; chiếc xe con màu đỏ thì nằm bẹp dúm giữa 2 xe tải (1 xe thủ phạm cú đâm và 1 xe tải đang dừng đèn đỏ).

Được biết, sau tai nạn kinh hoàng, 2 tài xế xe tải bị thương nặng, giao thông qua khu vực trên bị tắc nghẽn hàng giờ liền.

Hiện lực lương chức năng huyện Hàm Tân, Bình Thuận đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đi lùi ngược chiều trên cao tốc, tài xế bị phạt 17 triệu đồng, tước bằng 6 tháng

Tối 1/1/2020, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2), Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT cho biết đơn này vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với một trường hợp xe bồn đi lùi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, tài xế V.Q.H. (24 tuổi, trú tại Hải Dương) điều khiển xe bồn BKS 88C-050.67 đi lùi khoảng 600 mét trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn Km 49+300.

Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, mời tài xế xe lên làm việc. Sau này tài xế này đã bị xử phạt 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 6 tháng theo quy định của Nghị định 100/2019 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2020).

Nghệ An: Xe Mitsubishi đâm vào lan can lật nhào, 2 người bị thương nặng

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h chiều ngày 1/1 trên đoạn đường đôi N5 thuộc địa bàn xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Chiếc xe hư hại, 2 người phụ nữ trên xe cũng bị thương nặng. Ảnh: Báo Nghệ An

Thời điểm trên, xe ô tô 5 chỗ BKS 29H-288.14 đang lưu thông từ hướng Nghi Lộc - Đô Lương thì bất ngờ đâm vào lan can sắt bên đường và lật ngửa bên đường.

Tai nạn giao thông khiến 2 người phụ nữ trên xe phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xe ô tô cũng bị hư hại nặng, nhiều mét lan can sắt bị phá hỏng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Chạy lấn làn gây tai nạn, nữ tài xế xuống xe mắng: "Sao đi ngu thế?"

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông khiến dân mạng bức xúc.

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra vào khoảng 13h17′ chiều ngày 14/12. Lúc này, nữ tài xế đang điều khiển ô tô trên đường thì bỗng xuất hiện một chiếc xe tải cùng máy xúc đang dừng đỗ ven đường. Gặp tình huống này, nữ tài xế không lái xe chậm lại và chú ý quan sát mà lại lấn làn để vượt.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải ở làn đường bên kia lao tới, tông trực diện vào xe của nữ tài xế. Rõ ràng tai nạn xuất phát từ sự chủ quan, cẩu thả của nữ tài xế, thế nhưng người này lại mở cửa và mắng tài xế xe tải: "Sao đi ngu thế?".

Sau khi đoạn clip về tình huống giao thông trên được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Trong đó, đa số bày tỏ thái độ phẫn nộ trước cách lái xe và hành xử của nữ tài xế.



