Kinh hoàng cú ngã bay người của nam thanh niên băng qua ngã tư với tốc độ 'bàn thờ'

Tin tai nạn giao thông mới nhất, vào khoảng gần 14h chiều ngày 23/12/2019, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại ngã tư đường làng thuộc xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo nguồn tin của báo Giao Thông, 1 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy với tốc độ cao, tới ngã tư, xe máy này không giảm tốc mà chạy với tốc độ khá cao. Hậu quả là xảy ra va chạm với một chiếc xe máy khác do 2 người điều khiển.

Va chạm mạnh khiến cả người và 2 phương tiện văng ra xa. Trong đó, nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, bị hất "bay" lên không trung rồi văng xa vài mét. Sau tai nạn, các nạn nhân đều bị thương, nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm nằm bất động. Hiện chưa rõ tình trạng Sức Khỏe của các nạn nhân ra sao.

Đà Nẵng: Nữ sinh chết thảm dưới gầm xe chở rác trên đường đi học

Theo thông tin từ Công an quận Thanh Khê ( Đà Nẵng ) vừa qua trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nữ sinh viên tử vong dưới gầm xe rác.



Nạn nhân là Võ Thị Mỹ D. (20 tuổi, quê xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) - sinh viên một trường Cao đẳng tại Đà Nẵng hiện đang ngụ ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: Tổ Quốc

Báo Tổ Quốc đưa tin, khoảng 12h20 trưa 23/12, xe chở rác thải của Xí nghiệp vận chuyển (trực thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng), do tài xế Lê Lâm (SN 1976, trú P.An Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển, chạy từ đường Nguyễn Đức Trung ra đường Điện Biên Phủ (P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê), đến ngã tư đường Nguyễn Đức Trung - Điện Biên Phủ thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS: 72F1 do nữ sinh D. điều khiển.



Sau va chạm, nữ sinh và xe máy bị cuốn vào xe chở rác sau đó văng ra đường, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến khoảng 13h, nữ sinh tử vong.

Được biết, nữ sinh D. đang trên đường đến trường thì xảy ra sự việc. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe rác hoảng sợ, để xe lại bỏ đi, sau đó ít lâu, người này đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Bình Dương: Tai nạn liên hoàn, 1 người tử vong, 2 người nguy kịch

Tai nạn giao thông ngày 24/12, một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương vào rạng sáng nay làm 3 người thương vong.

Hiện trường tai nạn thảm khốc

Thời điểm trên, anh Nguyễn Chí Bảo (24 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) điều khiển xe máy BKS 59P-485.11 chở một nam thanh niên chạy trên đường ĐT 743, hướng từ ngã tư 550 đi vòng xoay An Phú. Đến bến xe Tân Đông Hiệp (thuộc phường Tân Đông Hiệp, thọ xã Dĩ An), xe này xảy ra va chạm với xe máy BKS 61U3-0845 do 1 nam thanh niên điều khiển. Sau va chạm cả hai xe ngã xuống đường thì đúng lúc này, xe bán tải BKS 61C-273.46 do tài xế Liu Le (29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) điều khiển chạy tới, cuốn xe máy BKS 61U3-0845 vào gầm và kéo lê đi khoảng 30 m.



khiến anh Bảo tử vong tại chỗ, hai nam thanh niên còn lại bị thương nặng và được chuyển vào Tai nạn liên hoàn khiến anh Bảo tử vong tại chỗ, hai nam thanh niên còn lại bị thương nặng và được chuyển vào Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

Nguyên nhân vụ tai nạn trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hải Phòng: Nữ sinh suýt bị xe bồn cuốn vào gầm vì lái xe dàn hàng ngang

Sự việc xảy ra ngày 23/12 trên đoạn đường cầu sông Mới, thuộc địa phận huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

Tai nạn thảm khốc ở Indonesia: Xe buýt lao xuống khe núi, ít nhất 24 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra ở một khu vực hẻo lánh và dốc gần thị trấn Pagar Alam, ở tỉnh Nam Sumatra, đâm xuống dòng sông. Theo thông báo, xe buýt đang di chuyển trên hành trình từ tỉnh Bengkulu đến Pagar Alam thì bất ngở xảy ra tai nạn.

Ảnh minh họa: AP

"Nó đã đâm vào hàng rào đường bê tông trước khi lao xuống khe núi. Một số người vẫn bị mắc kẹt trong xe buýt", phát ngôn viên cảnh sát địa phương Dolly Gumara cho biết. Theo thông tin ban đầu, ít nhất 24 người chết và 13 người bị thương sau khi tai nạn xảy ra.



Kiều Đỗ (t/h)