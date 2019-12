Kinh hoàng khoảnh khắc nữ tài xế ô tô tông trúng cụ ông đi xe lăn rồi cuốn vào gầm

Báo Người Đưa Tin cho biết, sự việc xảy ra vào lúc 8h17 ngày 25/12, trên đường Lê Lợi, TP. Đà Nẵng . Theo đó, một cụ ông đi xe lăn đang di chuyển ở vạch kẻ sang đường dành cho người đi bộ thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô màu đỏ tông trúng và cuốn gầm xe.

Phát hiện cụ ông bị mắc kẹt, nữ tài xế vội vàng mở cửa xe bước xuống với bộ dạng hoảng hốt. Sau đó, nữ tài xế cùng hàng chục nhiều người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng nâng gầm ô tô giải cứu cụ ông đưa ra ngoài.

Được biết, cụ ông đã bị thương khá nặng.

Quảng Ninh: Đang quét rác trên đường, nữ lao công bị ô tô tông tử vong

Tin tai nạn giao thông mới nhất, đêm 25/12, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 18, đoạn lối rẽ lên ngõ 10, phường Hồng Hải (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ). Nạn nhân là chị Hoàng Thị Nhuận (40 tuổi, trú tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) - công nhân thuộc tổ quét rác số 2, Phòng điều hành sản xuất Trung tâm thành phố Hạ Long.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Zing



Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chị Nhuận đang dọn vệ sinh trên đường thì bất ngờ bị ôtô BKS 14A-187.09 (chưa rõ danh tính tài xế) đâm từ phía sau. Sau va chạm, nữ công nhân ngã văng ra đường, tử vong tại chỗ; chiếc xe rác bị biến dạng, rác đổ tràn ra đường.

Theo lời một số nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô chạy với tốc độ khá cao. Tài xế sau khi gây tai nạn đã mở cửa xuống xe để xem xét hiện trường sau đó rời đi. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn thương tâm nói trên.

Phẫn nộ ô tô thản nhiên đi lùi trên chiều cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh chiếc xe ô tô thản nhiên đi lùi trên cao tốc khiến dư luận phẫn nộ. Theo nội dung trong clip, một chiếc xe ô tô liên tục lùi trên đường cao tốc đông xe lưu thông. Thậm chí, một chiếc xe ô tô khách 29 chỗ chạy phía sau cũng đã suýt tông phải xe này. Rất may tài xế xe 29 chỗ đã phanh kịp thời, nếu không có lẽ một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra.

Liên quan đến sự việc, mới đây, đơn vị quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 8h10 ngày 26/12. Thời điểm trên, chiếc xe ô tô BKS 30A-339.18 đi lùi từ Km 40 về Km 34 theo hướng Hải Phòng – Hà Nội. Sau đó, xe này đã đi đúng chiều và ra trạm thu phí nút giao QL38B.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, đơn vị quản lý cao tốc đã phối hợp với Đội 2, Cục Cảnh sát giao thông xử lý xe vi phạm theo quy định.

Va chạm liên hoàn, tài xế container mắc kẹt trong cabin

Mới đây, theo thông tin từ Công an huyện Long Hồ, tối 25/12, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa 1 xe container và 2 xe tải.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra trên QL1 (địa phận xã Phú Quới, huyện Long Hồ), thời điểm trên xe container BSK 65C-117.82 (chưa rõ tài xế) lưu thông theo hướng từ Vĩnh Long đi Cần Thơ, khi chuẩn bị rẽ vào bãi xe thì bất ngờ xảy ra va chạm với 2 xe tải BKS 64C-025.33 và 65C-067.66 đang lưu thông cùng chiều.

Va chạm mạnh khiến tài xế xe tải 65C-067.66 bị kẹt chặt trong cabin, gãy chân. Lực lượng công an và người dân cũng phải dùng xà beng phá cửa giải cứu tài xế. Cả 3 chiếc xe đều biến dạng, hư hỏng phần đầu và đuôi. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Ô tô lao vào cửa hàng, phá tan cửa cuốn xe máy

Nữ tài xế điều khiển xe ô tô lao vào phá tan cửa cuốn, tông vào một vài xe máy dựng bên trong cửa hàng máy tính.



Kiều Đỗ (t/h)