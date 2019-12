Tin tai nạn giao thông ngày 28/12/2019, chiếc xe máy do hai nam thanh niên điều khiển lạng lách trên đường, bốc đầu ngay trước mũi ô tô và cái kết "đắng ngắt".

Hai thanh niên 'thích thể hiện', bốc đầu trước mũi ô tô và cái kết

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 thanh niên điều khiển xe máy trên đường với tốc độ cao. Không những vậy, 2 thanh niên này còn vừa đi vừa đánh võng, bốc đầu trên đường trơn trượt vô cùng nguy hiểm. Hậu quả là chiếc xe máy đã ngã ra đường, ngay trước đầu chiếc ô tô 4 chỗ màu xanh chạy cùng chiều. Rất may, xe ô tô và các phương tiện khác di chuyển trên đường thời điểm đó đã phanh lại kịp thời, nên không xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Được biết, vụ việc xảy ra vào 17h ngày 25/12 và ngày 26/12 thì được đăng tải lên mạng xã hội

Hà Nội: Truy tìm ô tô tông chết tài xế GrabBike rồi bỏ chạy

Tin tai nạn giao thông mới nhất , ngày 27/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang truy tìm ô tô và lái xe tông tử vong tài xế GrabBike tại ngã tư Nhổn.

Tài xế GrabBike bị tông ngã đập đầu xuống đường, tử vong. Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 27/12, tài xế GrabBike Nguyễn Văn Khoa (25 tuổi, trú tại Khánh Văn, Yên Khánh, Ninh Bình) điều khiển trên xe máy biển kiểm soát 29E1-097.84 qua ngã tư Nhổn thì bất ngờ bị một chiếc ô tô tông mạnh từ phía sau. Hậu quả là anh Khoa cùng phương tiện bị hất văng, ngã ra đường bị thương nặng và tử vong sau đó.

Về phần chiếc ô tô gây tai nạn, nhân chứng cho biết xe này đã bỏ chạy về phía Quốc lộ 32 hướng đi huyện Hoài Đức ngay sau đó.

Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm tài xế và ô tô liên quan đến vụ tai nạn để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hết hồn khoảnh khắc ô tô con bị xe tải đâm ngang giữa đường

Hai chiếc xe đang chạy song song thì xe ben bất ngờ tông vào xe con màu trắng khiến xe này mất lái, xoay ngang trên đường. May mắn thời điểm trên cả hai xe đều không chạy tốc độ cao nên đã xử lý kịp thời, không gây hậu quả về người. Được biết, tai nạn xảy ra vào lúc 13h56 ngày 26/12 vừa qua.

Quảng Ninh: Va chạm giao thông, tài xế xe khách bị đánh bất tỉnh

Ngày 27/12, Công an TP. Hạ Long ( Quảng Ninh ) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc liên quan đến đơn trình báo của ông V.V.Q. (43 tuổi, trú tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) về việc bị nhóm đối tượng đập vỡ điện thoại và đánh đến ngất xỉu sau va chạm giao thông.

Theo đơn trình báo, tối 26/12, ông Q. điều khiển xe khách Limousine BKS 29B-507.59 chạy trên đường Hoàng Quốc Việt (phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long), đến gần ngã 3 giao với Quốc lộ 18 thì bất ngờ bị ô tô con nhãn hiệu Huyndai BKS 17A-073.59 chạy cùng chiều đâm vào bánh trước.

Nhóm người đánh đập tài xế xe khách sau va chạm giao thông. Ảnh: Zing

Ngay va chạm, anh Q. xuống xe và liên hệ với cơ quan chức năng để trình báo vụ việc thì nhóm người trên xe con BKS 17A-073.59 xuống xe lao vào giật chiếc điện thoại Samsung J2 của ông Q. ném vỡ nát rồi đánh liên tiếp khiến ông Q. ngất xỉu. Nhóm này chỉ dừng lại và bỏ đi cho tới khi có nhiều hành khách và người dân xúm lại can ngăn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, chủ sở hữu của chiếc xe BKS 17A-037.59 trong vụ việc là Trần Văn Xuân (trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).



Kiều Đỗ (t/h)