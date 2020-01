Cười ngất với pha xử lý tình huống có 1-0-2 khi nghe thấy tiếng ô tô phanh gấp trên quốc lộ





Theo những hình ảnh trong clip, một cặp vợ chồng trung tuổi đang đèo nhau trên xe máy lưu thông đường thẳng thì bất ngờ đánh lái sang làn ô tô ở bên trái để quay đầu xe. Hành động đột ngột này khiến có chiếc xe ô tô đang đi với tốc độ cao ở sau phải phanh gấp để tránh tai nạn.





Nghe tiếng phanh "cháy đường", người phụ nữ ngồi phía sau xe giật mình hoảng sợ và nhảy vội ra khỏi xe. Hậu quả là người phụ nữ ngã lăn trên đường.





Your browser does not support HTML5 video.





Rất may chiếc xe ô tô đã phanh lại kịp thời và người phụ nữ cũng không bị thương. Được biết, sự việc xảy ra vào sáng hôm 2/1 trên quốc lộ 5 cũ, hướng đi Hải Phòng.





Thượng uý CSGT bị thanh niên phóng xe máy tông gục









Thượng úy CSGT bị tông gục trên đường. Ảnh: CAND





Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 20h tối ngày 2/1 trên quốc lộ 5, đoạn gần BigC Long Biên (quận Long Biên). Nam thanh niên tên Vũ Văn Đạo (SN 1992, quê Nam Định) điều khiển xe máy di chuyển trên quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng với tốc độ cao. Thanh niên này đã tông ngã quỵ một Thượng úy CSGT sau đó ngã ra đường. Cả hai sau đó được đưa tới Bệnh viện Đức Giang cấp cứu.





Sáng 3/1, Công an quận Long Biên cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang hoàn thiện hồ sơ chuyển qua cơ quan CSĐT thụ lý giải quyết theo quy định.





Bình Dương: Tông đuôi xe tải dừng chờ đèn đỏ, nam thanh niên tử vong

Tin Tin tai nạn giao thông hôm nay 3/1, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương ) cho biết, đơn vị đang tiến hành nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mới xảy ra trên địa bàn.





Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Pháp luật Plus





Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 2/1, chiếc xe máy BKS 61B1-060.58 do một thanh niên điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, hướng từ TP Thủ Dầu Một ra Quốc lộ 13. Đến địa phận thuộc phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, chiếc xe này bất ngờ tông vào đuôi xe tải BKS 29C-660.95 đang dừng chờ đèn đỏ.





Sau cú tông cực mạnh, tài xế lọt gầm xe tải và bị thương nặng, tử vong trước khi đến bệnh viện.





Xe tải bị gió "thổi bay" giữa đường





Your browser does not support HTML5 video.





Vụ việc xảy ra gần đây trên đường xa lộ qua bang Colorado, Mỹ. Cơn khó lớn thổi ngang thân xe tải đã khiến chiếc xe này mất lái, quay đầu rẽ ngang sang lề đường và tông đổ hàng rào. Rất may chiếc xe vẫn giữ được thăng bằng và không bị đổ nên tai nạn không quá nghiêm trọng.





Quy Nhơn: Xe container tông sập 2 nhà dân, tài xế tử nạn trong cabin





Mới đây, trên địa bàn tỉnh Quy Nhơn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong. Nạn nhân là ông Lê Đức Thái (50 tuổi, ngụ phường Hải Cảng).





Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, sáng 2/1, ông Thái lái xe container chở hàng hóa di chuyển trên quốc lộ 19, đi từ ngã 5 Đống Đa (TP Quy Nhơn) về cảng Quy Nhơn.





Ảnh: D.T

Ảnh: D.T





Đến khu vực 10 trên quốc lộ 19 (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn), xe container bất ngờ mất lái, tông vào dải phân cách cố định và trụ đèn chiếu sáng, sau đó lao thẳng vào 2 ngôi nhà của ông Lê Ngọc Hà và Nguyễn Thành Trì bên kia đường.





Sau va chạm mạnh, tài xế tử vong trong cabin, 2 căn nhà bị đổ sập. Thời điểm xảy ra tai nạn, bên trong hai ngôi nhà này có 5 người. Rất may, những người này kịp chạy thoát ra ngoài nên không bị thương.









Kiều Đỗ (t/h)