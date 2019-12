Hết hồn minivan bẻ lái đâm vào cột đèn để cứu cháu bé chạy qua đường

Tin tai nạn giao thông ngày 31/12/2019, cháu bé 5 tuổi suýt mất mạng vì chạy qua đường. Rất may, tài xế chiếc xe minivan đã đánh lái kịp thời nên tai nạn đáng tiếc không xảy ra.

Hết hồn khoảnh khắc minivan bẻ lái đâm vào cột đèn để cứu cháu bé chạy qua đường

Theo hình ảnh trong clip, chiếc xe minivan đang chạy trên đường thì một cháu bé khoảng 5 tuổi bất ngờ chạy ra. Để tránh gây tai nạn, tài xế đã phanh gấp và bẻ lái sang bên phải. Hậu quả là chiếc xe tông lên dải phân cách và lao vào cột đèn, cháu bé thoát chết trong gang tấc.

Nguồn tin từ Newsflare cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 1/10 tại thị xã Minh Quang, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Sơn La: Xe máy đấu đầu ô tô tải, một người tử vong tại chỗ

Tin tai nạn giao thông mới nhất, khoảng 12h ngày 30/12, trên địa bàn Thị trấn Nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, xe tải BKS 26K-5145 lưu thông trên đường Lò Văn Giá theo hướng đi Tiền Tiến. Đến đoạn cách Quỹ Tín dụng nhân dân khoảng 100 m, xe này bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 26P1-916.87 chạy ngược chiều.

Chiếc xe tải trong vụ tai nạn giao thông.

Sau tai nạn, người đàn ông trên xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe máy thản nhiên đi ngược chiều làn ô tô trên cao tốc

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 30/12 trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Theo những hình ảnh trong clip, một đôi nam nữ trẻ tuổi đã di chuyển ngược chiều làn ô tô trên cao tốc vô cùng nguy hiểm. Mặc cho nhiều xe tải và xe khách chạy đúng chiều bấm còi inh ỏi, cặp đôi này vẫn vô tư chạy ngược chiều. Clip trên được lan truyền trên mạng xã hội khiến mọi người vô cùng bức xúc.

Phú Thọ: Xe tải mất lái đâm vào nhà dân vì "Ninja Lead"

Theo báo Kiến Thức, vụ tai nạn xảy ra tại xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ . Một người phụ nữ điều khiển xe máy đi sang ngang đường mà không quan sát xung quanh. Đúng lúc này thì chiếc xe tải lao tới. Để tránh người phụ nữ, tài xế xe tải đã vội đánh lái để tránh, hậu quả là lao thẳng vào nhà dân. Rất may, thời điểm này trong nhà không có người, nếu không một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra.

Your browser does not support HTML5 video.

Sau khi clip ghi lại sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, "Ninja Lead" đã nhân được rất nhiều gạch đá từ cộng đồng mạng.

Bình Dương: Tông thẳng vào xe cứu thương, hai thanh niên nguy kịch

Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 30/12 trên QL13 đoạn qua phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương



Theo ATGT, thời điểm đó, xe cứu thương do tài xế Trần Hữu Lâm (SN 1979, ngụ TP Thủ Dầu Một) điều khiển đang lưu thông trên QL13 theo hướng thị xã Bến Cát - TP Thủ Dầu Một để chở bệnh nhân đi cấp cứu. Đến ngã tư giao nhau với đường NA2, một xe máy do 2 nam thanh niên có dấu hiệu say xỉn đã bất ngờ chạy băng qua đường, đâm vào xe cấp cứu. Vì quá bất ngờ, tài xế xe cứu thương đã đánh lái tránh và tông vào dải phân cách bê tông giữa đường, hư hại nặng.

Chiếc xe cứu thương bị hư hại phần đầu xe. Ảnh: ATGT

Sau tai nạn, bệnh nhân trên xe cứu thương được chuyển sang xe taxi để đến bệnh viện. Còn 2 nam thanh niên đi xe máy cũng được đưa đi Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.





